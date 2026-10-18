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Канадская компания Roadtrek включила модель Zion в производственную линейку 2027 года. Автодом построен на удлинённой платформе RAM ProMaster 3500 с колёсной базой 4039 мм, приводится бензиновым двигателем 3,6 л V6 мощностью 280 л.с., работающим в паре с девятиступенчатым автоматом 62TE.

Длина кузова составляет 6325 мм при ширине 2108 мм без учёта зеркал и высоте 2870 мм вместе с потолочным кондиционером. Внутренняя высота салона — 1880 мм. Полномасса машины равна 4241 кг, на людей и груз отведено 753 кг, буксировка прицепа допускается до 759,9 кг. Топливный бак вмещает около 91 литра.

Главное планировочное отличие Zion — отсутствие кормовой мебели. Центральный проход шириной 730 мм ведёт от передней кабины до задних распашных дверей, благодаря чему внутрь можно закатывать велосипеды, каяки и другие крупногабаритные предметы, не разбирая интерьер. Вдоль бортов размещены диваны с электроприводом: в ночном режиме они образуют либо две односпальные кровати, либо одно спальное место размера king-size. По желанию заказчика над передними креслами монтируется откидной матрас, доводящий число спальных мест до трёх. Салон рассчитан на четырёх или пятерых пассажиров в зависимости от конфигурации.

Салон дополнен совмещённым санузлом и кухонным блоком с пропановой плитой на две конфорки, микроволновой печью, холодильником на 12 вольт объёмом 5,3 кубического фута, выдвижной кладовой и откидной столешницей со встроенной зарядной станцией.

Из инженерного оборудования установлены отопитель Truma VarioHeat на 11 500 BTU/ч и проточный водонагреватель Truma Aqua Go Comfort LP с рычагом для слива воды при зимней консервации. Баки вмещают 125 литров чистой воды, 53 литра серой и 32 литра чёрной, пропановый баллон рассчитан на 22 литра и снабжён наружным быстроразъёмным подключением. Крыша несёт 300 ватт солнечных панелей, снаружи предусмотрены душ и электрический тент длиной около четырёх метров, вход обслуживают три электроступени — две кабины и одна входная. За работу систем отвечает контроллер Firefly, отслеживающий уровень баков, заряд батарей, освещение, климатическую установку и выдающий диагностические сообщения. Подключение к внешней электросети выполняется по схеме 110 В / 30 А через отсоединяемый кабель, в салоне установлен 24-дюймовый Smart TV.

Штатный перечень систем безопасности охватывает адаптивный круиз-контроль с остановкой и возобновлением движения, круговой обзор 360°, контроль слепых зон и поперечного трафика, предупреждение о выезде из полосы, помощь при боковом ветре, мониторинг давления в шинах и дистанционный запуск двигателя. За доплату доступны комплект Thule с рейлингами, лестницей и велокреплением, а также декоративные пакеты Black Accent и Cobalt Blue с несколькими вариантами окраски кузова.

Источник: Autoevolution