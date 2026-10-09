Rivian превратила электромобили в «Охотников за привидениями» с помощью обновления ПО

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Rivian добавила в электромобили R1T, R1S и R2 режим по мотивам фильма «Охотники за привидениями». Обновление позволяет включать тематические световые шоу, звуковые эффекты и игровые функции, превращая обычную парковку в подобие сцены из фильма. Режим Halloween Mode доступен с 9 октября по 2 ноября 2026 года.

Автор: Rivian Источник: rivian.com

Для световых представлений предусмотрены темы «Эктомобиль», протонный ранец, Слаймер и ловушка для привидений, а также персонаж Питер Венкман. Подсветка и звуковое сопровождение могут включаться по команде или автоматически при обнаружении движения рядом с машиной. Управлять эффектами можно через центральный экран электромобиля и мобильное приложение Rivian.

Обновление затрагивает и интерфейс: на экранах спрятаны персонажи, которых нужно найти по подсказкам, голосовой помощник получил жутковатую манеру общения, а на центральном дисплее появилась игра «Mallow Mash» с миниатюрными человечками из зефира. В специальном режиме Trick or Treat экраны, наружное освещение и звуки синхронизируются с музыкальной темой «Охотников за привидениями». Во время движения часть эффектов отключается, чтобы не отвлекать водителя.

Одновременно Rivian подготовила несколько шоу-каров Ecto-R1 на базе электрического внедорожника R1S. Они получили белые колёса, красную графику, эмблемы No Ghost, сирены, прожекторы и оборудование на крыше, отсылающее к автомобилю из фильма 1984 года. Для активации функций требуется актуальная версия программного обеспечения: 2026.36.0 для машин семейства R1 и 2026.36.40 для R2. После 2 ноября сезонные возможности должны стать недоступны.

Источник: rivian

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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