Бельгийская компания Ridley представила шоссейный гоночный велосипед Falcn RS 2.0 с карбоновой рамой массой 705 г. По сравнению с предыдущим поколением рама, вилка и подседельный штырь вместе стали на 12% легче. При этом разработчики сохранили аэродинамический профиль труб, чтобы велосипед оставался эффективным не только на подъёмах, но и на скоростных участках.

В самой лёгкой комплектации с трансмиссией SRAM Red AXS велосипед весит 6,2 кг без педалей. Это на 600 г меньше установленного Международным союзом велосипедистов (UCI) минимального веса гоночного велосипеда в 6,8 кг. Запас позволяет профессиональным гонщикам выбирать более тяжёлые компоненты, например колёса с высоким аэродинамическим профилем, не выходя за пределы регламента. Версия SRAM Force AXS весит 6,65 кг, а модификация с Shimano Ultegra Di2 — 6,8 кг.

Инженеры переработали укладку карбоновых слоёв, убрали лишние нахлёсты материала и сделали полыми крепления заднего тормоза. По заявлению Ridley, это позволило снизить массу без потери боковой жёсткости, необходимой для эффективного разгона. Аэродинамические формы труб сохранили, а геометрию изменили совместно с гонщиками и специалистами по посадке команды Uno-X Mobility.

Угол подседельной трубы теперь составляет 76° во всех пяти размерах рамы. Более длинный вынос по геометрии рамы и увеличенная высота передней части помогают настроить посадку со смещением вперёд, а немного опущенная кареточная зона должна повысить устойчивость на скорости. Велосипед рассчитан на покрышки шириной до 35 мм. В Европе цены начинаются от €7499 за версию Shimano Ultegra Di2, €8499 стоит комплектация SRAM Force AXS, а за самую лёгкую SRAM Red AXS просят €12 499.

Источник: bikerumor