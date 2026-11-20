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Редкий советский автомобиль-вездеход ЗАЗ-969 1974 года выпуска после комплексной реставрации выставлен на продажу в Москве — цена составляет 1,5 млн рублей.

Это ранняя модификация (такие выпускали в 1971-1975 годах), всего произведено примерно 16 тыс. автомобилей. Все они оснащались — 0,9-литровым ДВС V4, охлаждаемый воздухом и развивающий 30 л. с. Плюс механическая коробка передач и полноприводная трансмиссия. Кузов — в песочном цвете, с брезентовым тентом; по данным продавца, комплектация заводская, без доработок. Машина регулярно участвует в тематических выставках.

Источник: Российская газета