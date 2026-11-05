Разработчик взломал навигационную систему своего 12-летнего Renault — он хотел перевести часы на зимнее время

Эстонский разработчик Расмус Мооратс приобрел подержанный Renault Latitude 2014 года выпуска. Он отказался от предложения предыдущего владельца забрать SD-карту с картографическими данными для навигационной системы. Мооратс просто не поверил словам продавца о том, что без этой карты невозможно даже изменить время на часах.

В ночь с 24 на 25 октября 2026 года, когда в Эстонии, как и во многих других странах, часы перевели на час назад (на «зимнее» время), разработчик убедился в правоте бывшего владельца. Как рассказывает Мооратс в своем блоге, он потратил целый час на поиски в настройках навигатора, но так и не нашел опции для изменения времени.

Устройство — навигатор TomTom Carminat Live 2011 года выпуска — для корректного отображения меню зависело от данных, записанных на SD-карте. С помощью обратной разработки (reverse engineering) Мооратс докопался до сути проблемы. В файлах обновлений, найденных в интернете, он обнаружил корневую файловую систему навигатора TomTom. На устройстве работала операционная система, разработанная производителем на базе ядра Linux 2.6.28.10.

Анализ системы показал, что необходимые настройки можно загрузить только с оригинальной карты производителя. Дело в том, что TomTom (или Renault) используют в данном решении систему управления цифровыми правами (DRM). Мооратс предполагает, что это сделано для защиты картографических данных от пиратского копирования. Однако такая карта обошлась бы ему примерно в 60 евро. Чтобы сэкономить, Мооратс решил взломать систему.

Вопреки ожиданиям, разработчику не удалось взломать 15-летнюю систему на базе Linux 2.6 напрямую. Тогда он воспользовался приемом, который, по словам Мооратса, часто применяется при использовании эксплойтов для ядра (kernel exploits). В итоге ему удалось вызвать сбой системы и запустить вместо штатного ПО скрипт, записанный на его SD-карте. Это позволило перевести время на один час.

Метод взлома, примененный Мооратсом, не выявил какой-либо критической уязвимости навигационной системы — ведь для этого необходим физический доступ к автомобилю и возможность вставить SD-карту. Однако, как отмечает издание Cyber ​​Security News, этот случай демонстрирует фундаментальную проблему безопасности, характерную для устаревшего программного обеспечения в автомобилях.

Источник: blog.nns