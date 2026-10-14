Разгоняется до 45 км/ч и проезжает до 93 км без подзарядки: Segway представила электровелосипед Xyber Air с GPS и автоматической разблокировкой

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Segway готовит к продаже электрический велосипед Xyber Air, который стал обновлением прошлогодней модели Xyber. Новинка рассчитана на поездки по городу и пересеченной местности, а среди ее особенностей производитель выделяет широкие шины и электронные системы, помогающие контролировать движение.

Автор: Segway Источник: store.segway.com

Велосипед оснащен двигателем на 750 Вт и батареей на 717 Вт·ч. Заявленная скорость достигает 45 км/ч, а дальность поездки без подзарядки до 93 км. Вес модели — около 38 кг.

Для движения по сложным участкам предусмотрены система автоматической помощи при вращении педалей и электронная система контроля тяги. Отдельные функции помогают трогаться на подъеме и контролировать скорость при спуске. За остановку отвечают дисковые тормоза на обоих колесах.

На руле установлен TFT-экран с навигацией. Оснащение включает переднюю фару на 600 люмен и задний фонарь со стоп-сигналом. Для защиты от угона предусмотрена система AirLock: велосипед может самостоятельно разблокироваться при приближении владельца. Если найти его не удается, местоположение можно определить с помощью GPS и Apple Find My. Помимо этого, устройство поддерживает дистанционную блокировку.

Велосипед оснащен колесами с широкими 20-дюймовыми шинами и передней амортизационной вилкой. При необходимости его можно дополнить крыльями, багажником или сумкой, размещаемой внутри рамы.

Продажи новинки стартуют 27 октября, а ее стоимость составит 2000 долларов США.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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