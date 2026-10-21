Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Бренд Voyah готовит к выходу на рынок РФ 5-местный вариант флагмана бренда Taishan — старт продаж ожидается в текущем году. Главное отличие этой модификации от шестиместной — увеличенный багажник: в ней нет последнего ряда кресел, при этом 2-й ряд складывается одним нажатием кнопки. Дополнительно дверь багажника оснастили электрическим приводом — это делает перевозку грузов заметно удобнее.

Техоснова осталась прежней: автомобиль получает энергию от последовательного гибрида с парой электромоторов, обеспечивающими привод 4Х4. В общей сложности агрегаты выдают 517 «лошадей». Запас хода в гибридном режиме — до 1120 км: 280 км машина проедет на аккумуляторах. Стоит отметить трёхкамерную интеллектуальную пневмоподвеску, способную изменять клиренс в диапазоне 105 мм, подруливающую заднюю ось и полный набор помощников водителю.

Для рынка РФ имодель адаптировали с учётом местного законодательства: при расчёте транспортного налога используется получасовая мощность — 197 л. с. В зимний пакет вошли подогрев передних и задних сидений, руля, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Детали по комплектациям, точной дате начала приёма заказов и цене бренд планирует раскрыть позднее. При этом шестиместную версию Taishan дилеры уже принимают к заказу — её стоимость составляет порядка 9,8 млн руб.

Источник: Российская газета