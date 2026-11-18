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В столице на площадке «Мосфильма» прошла официальная презентация пятиместного гибридного кроссовера Li Auto L8 для российского рынка. Главная особенность модели — пятиместная компоновка без третьего ряда сидений. Габариты автомобиля — 5135 мм в длину, колёсная база — 3,045 м. Силовой агрегат представлен в виде двух электромоторов по 571 л. с., 1,5-литрового бензинового турбомотора, играющего роль генератора. На батареях машина проедет — около 353 км, а в общей сложности — до 1385 км. «Сотню» авто набирает за 4,8 сек.

Среди технических решений — электрический руль (упрвление по проводам) и подруливание задних колёс (угол до 7 градусов). В салоне — мультимедиа на 29″, свой монитор для заднего ряда кресел, сиденья с режимом «нулевой гравитации», шестизонный климат-контроль, холодильник на 10 литров и аудиосистема с 27 динамиками.

Модель представлена в 2-х вариантах — L8 Ultra и L8 Livis: они различаются подвеской, числом процессоров и лидаров. Для России адаптировали интерфейсы, интегрировали сервисы «Яндекса», добавили возможность регистрации аккаунта по электронной почте.

Рекомендованная цена — от 10 млн 390 тыс. руб. за L8 Ultra, версия L8 Livis стоит 11 млн 690 тыс. руб. Производитель гарантирует исправную работу всех агрегатов авто в течение трех лит или ста тысяч километров пробега. На АКБ — свои обязательства: восемь лет службы либо 160 тыс. в километрах.

Источник: китайские автомобили