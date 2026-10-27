Safran наращивает производство авиадвигателей Leap для Airbus и Boeing

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Компания Safran утверждает, что способна обеспечить поставки двигателей LEAP в объемах, необходимых Airbus и Boeing. За первые девять месяцев 2026 года было поставлено 1565 двигателей — это на 26% больше, чем годом ранее, что свидетельствует об улучшении ситуации со снабжением. Тем не менее, у ряда поставщиков сохраняются определенные сложности.

После нескольких лет производственных трудностей компания Safran демонстрирует большую уверенность в наращивании темпов выпуска двигателей LEAP. 23 октября генеральный директор компании Оливье Андрие сообщил, что совместное предприятие Safran и GE Aerospace — CFM International — поставляет двигатели для семейств Airbus A320neo и Boeing 737 MAX точно в срок. Параллельно группа продолжает инвестировать в производство, чтобы удовлетворить запросы обоих авиастроительных гигантов.

Мы уверенно продвигаемся в наращивании темпов производства LEAP благодаря улучшению ситуации в цепочке поставок. Оливье Андрие

Глава компании выразил уверенность в том, что группа выполнит свои обязательства на 2026 год, несмотря на сохраняющуюся неопределенность внешней обстановки.

Эта уверенность подкрепляется заметным ростом объемов поставок. В период с июля по сентябрь компания CFM поставила 535 двигателей LEAP (против 511 годом ранее), что соответствует увеличению примерно на 5%. По сравнению со вторым кварталом объем поставок также вырос на 5%. За девять месяцев объем поставок достиг 1565 двигателей по сравнению с 1240 за аналогичный период 2025 года — рост составил 26%. Тем не менее, в отношении всего 2026 года Safran сохраняет прогноз роста поставок на уровне «высоких двузначных значений» (в процентах). Таким образом, зафиксированный к концу сентября рост в 26% не является новым годовым прогнозом.

Еще один важный нюанс: эти цифры включают двигатели, поставляемые в качестве запасных, а не только те, что предназначены для оснащения новых воздушных судов. В Safran отмечают, что их доля нормализуется по сравнению с показателями первого полугодия.

Помимо выполнения текущих обязательств, Safran готовит почву для следующих этапов в соответствии с запросами заказчиков. Оливье Андрие уверен, что производственные мощности будут «готовы обеспечить темпы выпуска, соответствующие сборке 75 самолетов в месяц у Airbus и 63 самолетов модели 737 у Boeing».

Улучшение ситуации не означает, что уязвимые места полностью исчезли. В беседе с агентством AFP Оливье Андрие упомянул литейное производство, а также доступность материалов (включая редкоземельные металлы) в качестве направлений, требующих особого внимания. Более того, Safran по-прежнему рассматривает производственные возможности своих поставщиков как один из факторов риска, способных повлиять на перспективы компании.

Производитель двигателей также должен удовлетворять потребности эксплуатируемых авиапарков. В третьем квартале выручка от сервисного обслуживания выросла на 19% (в долларовом выражении), главным образом благодаря контрактам по программе LEAP, предусматривающим оплату за каждый час налета. Таким образом, наращивание объемов по этой программе идет по двум направлениям: поставка двигателей для новых самолетов и долгосрочная поддержка их эксплуатации.

Источник: Aviation Hub