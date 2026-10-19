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На вторичном рынке появился редкий автомобиль — российский «клон» Toyota Land Cruiser Prado 2006 года из Черкесска под названием Derways Land Crown. Модель отличают нестандартные технические новшества: машина комплектуется 3,0-литровым бензиновый двигателем VG30E, развивающим сто шестьдесят «лошадей», знакомый по автомобилям Nissan. В конструкции шасси использованы инженерные наработки от моделей Pathfinder и Terrano — это придаёт машине повышенную проходимость и устойчивость на сложном рельефе.

В основе Derways Land Crown — классическая Toyota Land Cruiser Prado Автор: EurovisionNim Источник: commons.wikimedia.org

Тираж модели оказался крайне ограниченным: таких экземпляров выпустили порядка 30 единиц. Из-за малой серии автомобиль сегодня представляет особый интерес для коллекционеров и поклонников нестандартной техники. Сейчас один из экземпляров выставлен на продажу по цене 800 тысяч рублей. Стоимость отражает редкость модели и её техническую специфику.

Источник: Первый технический