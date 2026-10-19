Произведенный в РФ «клон» Land Cruiser Prado с мотором Nissan появился в продаже: выпущено около 30 машин

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

На вторичном рынке появился редкий автомобиль — российский «клон» Toyota Land Cruiser Prado 2006 года из Черкесска под названием Derways Land Crown. Модель отличают нестандартные технические новшества: машина комплектуется 3,0-литровым бензиновый двигателем VG30E, развивающим сто шестьдесят «лошадей», знакомый по автомобилям Nissan. В конструкции шасси использованы инженерные наработки от моделей Pathfinder и Terrano — это придаёт машине повышенную проходимость и устойчивость на сложном рельефе.

В основе Derways Land Crown – классическая Toyota Land Cruiser Prado
В основе Derways Land Crown — классическая Toyota Land Cruiser Prado
Автор: EurovisionNim Источник: commons.wikimedia.org

Тираж модели оказался крайне ограниченным: таких экземпляров выпустили порядка 30 единиц. Из-за малой серии автомобиль сегодня представляет особый интерес для коллекционеров и поклонников нестандартной техники. Сейчас один из экземпляров выставлен на продажу по цене 800 тысяч рублей. Стоимость отражает редкость модели и её техническую специфику.

Источник: Первый технический

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 2040 1
Автор mn-sr Рейтинг +1.00
Блог Авто и транспорт 373 12776 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

1 комментарий

krawastock
Ну и где фото и ссылка на продажу..?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор Greenworks DD560: проверяю его там, где обычному шуруповерту уже тяжело

Greenworks DD560 — компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем, крутящим моментом до 60 Нм и системой Anti-kickback. Модель рассчитана на сверление, работу с...

Почему новые телевизоры не показывают два канала одновременно и при чем тут форма экрана

Почему на новых телевизорах пропало разделение экрана пополам? Объясняю, как геометрия и защита контента поставили крест на любимой функции старых плазм.

Шпиль внутри небоскрёба: как вершину Chrysler Building подняли из самого здания

Осенью 1929 года прохожий, смотревший на строящийся Chrysler Building с Лексингтон-авеню, мог решить, что его высота уже почти понятна. Стальной каркас поднялся над Манхэттеном, ступенчатая корона...

Зачем на пульте телевизора четыре цветные кнопки и почему они часто ничего не делают

На телевизионном пульте почти всё понятно без инструкции. Цифры переключают каналы, качелька меняет громкость, кнопка с домиком открывает главное меню. Но рядом встречается загадочная четвёрка:...

Крок-месье: как горячий бутерброд с ветчиной и сыром стал классикой парижских кафе

Крок-месье не похож на блюдо, которому нужна легенда. Два ломтика хлеба, ветчина, сыр, жар — конструкция почти вызывающе проста. Но именно такие вещи иногда лучше всего приживаются в...

Почему пассажирские самолёты заправляют авиационным керосином, а не бензином

Самое массовое топливо для транспорта в мире — бензин. Однако не больших самолетов. Авиационный керосин — основной вид топлива для современных пассажирских и грузовых лайнеров...