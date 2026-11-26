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Объединённая двигателестроительная корпорация завершила цикл испытаний перспективного авиационного двигателя ПД-35. Десятилетняя программа тестирования пройдена полностью: специалисты подтвердили соответствие ключевых параметров проектным требованиям.

В ходе испытаний оценивались ресурс, устойчивость к экстремальным нагрузкам, топливная эффективность и работа систем управления. Подтверждены расчётные характеристики тяги и надёжности — это важный этап для дальнейшего серийного производства.

Завершение цикла открывает возможность перехода к следующему этапу — подготовке к сертификации и масштабированию производства. Проект остаётся в фокусе государственной программы развития авиастроения.

Источник: ОДК