Полноценная подвеска для бездорожья и амортизаторы RockShox: представлен электровелосипед Thok Gram 2.6 с карбоновой рамой

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| Новость | Авто и транспорт

Итальянская компания Thok представила электрический горный велосипед Gram 2.6, предназначенный для поездок по пересеченной местности и сложным горным маршрутам. Новинка получила полноприводную подвеску, электромотор Shimano и аккумулятор на 820 Вт·ч.

Автор: Thok Источник: www.thokbikes.com

Велосипед построен на раме из углеродного волокна. Спереди установлена амортизационная вилка RockShox с ходом 170 мм, а сзади предусмотрен отдельный амортизатор. Такая конструкция позволяет обоим колесам сохранять контакт с поверхностью при движении по камням, корням и другим неровностям. Новинка рассчитана не только на обычные загородные поездки, но и на маршруты с крутыми спусками и подъемами.

За помощь при движении отвечает центральный электродвигатель Shimano EP8 с крутящим моментом 85 Н·м. Он работает от аккумулятора на 820 Вт·ч, который должен обеспечить достаточный запас энергии для продолжительных поездок, в том числе по холмистой местности. При этом производитель сохранил привычную механическую трансмиссию: передачи переключаются вручную, без использования автоматической системы. Всего предусмотрено 12 скоростей.

Еще одна особенность конструкции — колеса разного диаметра. Переднее имеет размер 29 дюймов, а заднее — 27,5 дюйма. Подобная компоновка позволяет совместить хорошую проходимость с маневренностью на извилистых участках. За торможение отвечают гидравлические дисковые тормоза Magura с четырехпоршневыми механизмами.

Новинка уже представлена в каталоге итальянского производителя. Стоимость электрического велосипеда составляет 3290 евро. Основным рынком сбыта для компании остается Европа.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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