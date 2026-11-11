Пока продажи электромобилей Xiaomi падают, два новых кроссовера разошлись тиражом 27 тысяч

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Новая серия кроссоверов Xiaomi Skynomad разошлась тиражом 27 147 автомобилей в октябре — всего через несколько недель после выхода на китайский рынок. На неё пришлось 54,1% месячных продаж автоподразделения компании. Столь быстрый старт позволил Xiaomi компенсировать снижение спроса на электрические модели SU7 и YU7.

Автор: Xiaomi Источник: carnewschina.com

Серия Skynomad дебютировала 7 сентября и включает две модели: пятиместную N70 и более крупную N90, рассчитанную на семь человек. В октябре покупатели приобрели 14 558 автомобилей N70 и 12 589 N90. По сравнению с сентябрём совокупный результат вырос на 118,2%, однако тогда машины продавались только часть месяца, поэтому сравнение не отражает динамику двух полных месяцев.

Успех новинки особенно заметен на фоне ситуации на китайском авторынке. В октябре розничные продажи легковых автомобилей в стране сократились на 27,1% в годовом выражении, до 1,643 млн штук. Продажи автомобилей на новых источниках энергии, включая электромобили и подключаемые гибриды, упали на 13,7%. При этом Xiaomi сообщала более чем о 70 тысячах подтверждённых заказов на Skynomad за первый месяц после премьеры.

Обе модели используют 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, который работает как генератор и не приводит колёса непосредственно. Электродвигатели отвечают за движение, а запас хода на электротяге в зависимости от версии достигает 505 км по циклу CLTC. Для N90 производитель заявляет суммарный запас хода до 1705 км с учётом топлива и заряда батареи. На фоне роста Skynomad продажи электрического седана SU7 снизились на 17,6%, а кроссовера YU7 — на 15,1% относительно сентября.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 117 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
Блог Авто и транспорт 375 13102 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Зачем во Франции построили огромную печь, которую нагревает Солнце

Чтобы нагреть металл до высокой температуры, обычно сжигают топливо или используют электричество. Во французских Пиренеях для этого построили сооружение с огромным вогнутым зеркалом. Перед ним...

Садовое кресло на высоте 4880 метров: история необычного полёта Ларри Уолтерса

В садовом кресле обычно сидят на газоне или веранде, но летом 1982 года одно такое кресло заметили пилоты пассажирских самолётов над Калифорнией. В нём находился 33-летний Ларри Уолтерс, а над ним...

Почему белые медведи на самом деле не белые и какой цвет скрывается под их густой шерстью?

Белый медведь кажется одним из самых узнаваемых животных Арктики. Его густая светлая шуба словно создана для того, чтобы сливаться со снегом и льдом. Но если раздвинуть шерсть этого хищника,...

Обзор геймерской мыши Rapoo VT6: подробный взгляд на «народную» новинку

Сегодня у меня на столе довольно интересный экземпляр — игровая мышка Rapoo VT6. Бюджетный сегмент, но с амбициями. И именно поэтому мне было интересно проверить, где производитель...

Обзор Ugreen Nexode Air 100W (X880): 100 Вт в миниатюрном корпусе с честным PPS и без троттлинга

Ugreen продолжает наращивать линейку однопортовых GaN-зарядных устройств, и модель Nexode Air 100W (маркировка на корпусе — X880) — характерный пример того, куда движется...