Пока продажи электромобилей Xiaomi падают, два новых кроссовера разошлись тиражом 27 тысяч

Новая серия кроссоверов Xiaomi Skynomad разошлась тиражом 27 147 автомобилей в октябре — всего через несколько недель после выхода на китайский рынок. На неё пришлось 54,1% месячных продаж автоподразделения компании. Столь быстрый старт позволил Xiaomi компенсировать снижение спроса на электрические модели SU7 и YU7.

Серия Skynomad дебютировала 7 сентября и включает две модели: пятиместную N70 и более крупную N90, рассчитанную на семь человек. В октябре покупатели приобрели 14 558 автомобилей N70 и 12 589 N90. По сравнению с сентябрём совокупный результат вырос на 118,2%, однако тогда машины продавались только часть месяца, поэтому сравнение не отражает динамику двух полных месяцев.

Успех новинки особенно заметен на фоне ситуации на китайском авторынке. В октябре розничные продажи легковых автомобилей в стране сократились на 27,1% в годовом выражении, до 1,643 млн штук. Продажи автомобилей на новых источниках энергии, включая электромобили и подключаемые гибриды, упали на 13,7%. При этом Xiaomi сообщала более чем о 70 тысячах подтверждённых заказов на Skynomad за первый месяц после премьеры.

Обе модели используют 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, который работает как генератор и не приводит колёса непосредственно. Электродвигатели отвечают за движение, а запас хода на электротяге в зависимости от версии достигает 505 км по циклу CLTC. Для N90 производитель заявляет суммарный запас хода до 1705 км с учётом топлива и заряда батареи. На фоне роста Skynomad продажи электрического седана SU7 снизились на 17,6%, а кроссовера YU7 — на 15,1% относительно сентября.

Источник: carnewschina