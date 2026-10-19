Китайский внедорожник BYD Fang Cheng Bao Bao 8 попал на видео во время движения по городской улице с поднятым передним колесом, на котором остался металлический блокиратор. Судя по опубликованным кадрам, автомобиль продолжал ехать на трёх колёсах среди обычного дорожного движения. Необычный эпизод произошёл в районе Цзиньшань города Ляньюньган в китайской провинции Цзянсу.

Возможность двигаться с одним поднятым колесом связана с гидравлической подвеской DiSus-P Ultra. BYD демонстрировала эту систему в мае 2026 года на испытательном полигоне. Она позволяет поднимать каждое колесо отдельно, в том числе для замены шины без обычного домкрата и преодоления препятствий на малой скорости.

Во время демонстрации производитель указывал ограничение скорости при движении на трёх колёсах на уровне 15 км/ч. Подвеска способна поднимать отдельное колесо на высоту до 300 мм, а заявленная максимальная подъёмная нагрузка достигает 9 тонн. Эти характеристики относятся к возможностям системы и не являются результатами измерений в опубликованном городском видео.

В отличие от испытательного полигона, на кадрах из Китая видны припаркованные машины, другие участники движения и пешеходы. При этом обстоятельства происшествия, причина установки блокиратора и наличие каких-либо последствий для водителя официально не подтверждены. Видео привлекло внимание к необычной функции подвески, которая позволяет тяжёлому внедорожнику сохранять возможность движения даже тогда, когда одно из колёс поднято над дорогой.

Источник: carnewschina