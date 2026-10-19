Подвеска BYD Bao 8 позволила ехать с поднятым колесом и металлическим замком

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Китайский внедорожник BYD Fang Cheng Bao Bao 8 попал на видео во время движения по городской улице с поднятым передним колесом, на котором остался металлический блокиратор. Судя по опубликованным кадрам, автомобиль продолжал ехать на трёх колёсах среди обычного дорожного движения. Необычный эпизод произошёл в районе Цзиньшань города Ляньюньган в китайской провинции Цзянсу.

Автор: Douyin через Carnewschina Источник: carnewschina.com

Возможность двигаться с одним поднятым колесом связана с гидравлической подвеской DiSus-P Ultra. BYD демонстрировала эту систему в мае 2026 года на испытательном полигоне. Она позволяет поднимать каждое колесо отдельно, в том числе для замены шины без обычного домкрата и преодоления препятствий на малой скорости.

Во время демонстрации производитель указывал ограничение скорости при движении на трёх колёсах на уровне 15 км/ч. Подвеска способна поднимать отдельное колесо на высоту до 300 мм, а заявленная максимальная подъёмная нагрузка достигает 9 тонн. Эти характеристики относятся к возможностям системы и не являются результатами измерений в опубликованном городском видео.

В отличие от испытательного полигона, на кадрах из Китая видны припаркованные машины, другие участники движения и пешеходы. При этом обстоятельства происшествия, причина установки блокиратора и наличие каких-либо последствий для водителя официально не подтверждены. Видео привлекло внимание к необычной функции подвески, которая позволяет тяжёлому внедорожнику сохранять возможность движения даже тогда, когда одно из колёс поднято над дорогой.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 403 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Авто и транспорт 373 12761 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропала «картинка в картинке» в телевизорах, хотя экраны стали больше

На некоторых старых телевизионных пультах была кнопка PIP. Нажимаешь её — и поверх основной передачи появляется маленькое окно с другим каналом. Можно смотреть фильм и одновременно...

Они правили морями задолго до динозавров, но их ближайший родственник — морской червь: от кого произошли первые панцирные животные?

Более пятисот миллионов лет назад, в начале кембрийского периода, на планете произошел резкий скачок биологического разнообразия. В океанах появились практически все современные типы многоклеточных...

Чувствуют ли кошки стресс хозяина: ученые выяснили, как питомцы реагируют на наши гормоны

Взаимодействие человека и домашних животных привлекает внимание биологов уже несколько десятилетий. Однако подавляющая часть накопленных научных данных касается собак. Исследования неоднократно...

Зачем на советских усилителях была кнопка „Тонкомпенсация“ и когда её стоило нажимать

Стоило вечером убавить громкость, и знакомая запись словно теряла часть звучания. Голос оставался хорошо различимым, а бас становился слабее, ударные — менее выразительными. Нажатие...

На статуях Терракотовой армии нашли 79 отпечатков пальцев: кто создавал глиняную армию императора

Весной 1974 года крестьяне, копавшие колодец недалеко от китайского города Сиань, наткнулись на твердые обожженные черепки и глиняные головы. Вскоре на это место прибыли археологи. Так начались...

Карболит: куда исчезла знаменитая чёрная пластмасса СССР, из которой делали практически всё

В СССР из карболита делали корпуса радиоприёмников, выключатели, электрические вилки, ручки кастрюль и множество других бытовых вещей. Эти вещи служили десятилетиями и до сих пор встречаются в...