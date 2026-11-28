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Австрийская iSi представила Hövding 4, четвёртое поколение носимой подушки безопасности для велосипедистов: она надевается на шею как воротник и с 3 декабря появится в нескольких европейских странах. Права на бренд iSi получила в 2024 году, после банкротства шведской компании Hövding: её третью версию остановил в Швеции регулятор из-за сомнений в надёжности защиты. iSi давно делает автомобильные подушки безопасности и прежде поставляла для устройства газогенератор.

Новый алгоритм опрашивает акселерометр и гироскоп 200 раз в секунду и отличает обычную езду от аварии. По словам iSi, его обучали на тысячах часов реальных поездок и тысячах имитаций аварий, в которых участвовали каскадёры. Подушка раскрывается примерно за 100 миллисекунд, закрывает лоб, виски, макушку и затылок, ограничивает вращение головы и стабилизирует шею.

Падение система должна распознавать и на скорости от 30 км/ч. Третью версию критиковали за ограничения выше 20 км/ч. Hövding 4 рассчитан на городских велосипедистов и обычные электровелосипеды, для скоростных спидбайков он не предназначен.

Электронику переработали: процессор мощнее, программная архитектура новая, цепи питания другие, а часть компонентов усилили против вибрации и влаги. Работоспособность узлов система проверяет постоянно, а не только при включении. Приложения для смартфона больше нет, о состоянии устройства сообщают световые и звуковые сигналы на самом воротнике.

Заявленная автономность составляет около 10 часов активной езды, зарядка идёт по USB-C и занимает не меньше двух часов. Вес около 800 граммов распределён между шеей и плечами. iSi сообщает о более чем 400 испытаниях, а независимую сертификацию как средства индивидуальной защиты категории II по регламенту ЕС 2016/425 выдал орган Dolomiticert, который сертифицирует в том числе подушки безопасности для мотоциклистов.

Устройство одноразовое: после срабатывания его меняют целиком, газовый баллон пользователь заменить не может.

Ценник европейский: ориентир 360-400 евро, а в Германии назвали ровно 399 евро.

Источник: Transition Velo