Почти 5,4 тонны на прицепе: канадцы создали крошечный дом для постоянной жизни

Канадская компания Teacup Tiny Homes представила обновлённую версию компактного дома Summer's Night Dream, в котором на площади всего 27 м² разместили две спальные зоны, кухню, гостиную и полноценную ванную комнату. При длине 7,9 м дом рассчитан на четырёх человек и установлен на двухосном прицепе, поэтому его можно перевозить с места на место.

Внутри оборудованы две спальни: одна расположена на первом этаже и отделена от гостиной раздвижной дверью, вторая находится на верхнем уровне. В основной спальне можно стоять в полный рост. Для доступа к мансарде используется съёмная лестница. Там размещается двуспальная кровать, хотя высота потолка ограничивает свободу передвижения.

Кухня объединена с гостиной. В ней установлены мойка, духовка, газовая варочная панель, микроволновая печь и холодильник с морозильной камерой. Также предусмотрены барная стойка на одного человека и место для установки стирально-сушильной машины. В ванной комнате поместились душевая кабина, раковина и обычный смывной туалет. Для холодного времени года предусмотрен подогрев пола.

Модель рассчитана на перевозку по дорогам и имеет полную допустимую массу около 5,4 т. Производитель предлагает различные варианты комплектации. Например, установка раскладного дивана-кровати позволяет увеличить количество спальных мест ещё на два. В одной из индивидуальных версий также использовали выдвижную секцию, расширяющую жилое пространство. По данным New Atlas, актуальная стартовая цена в 2026 году составляет 135 000 канадских долларов (около 95 000 долларов США).

Источник: teacuptinyhomes