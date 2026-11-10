Почти 5,4 тонны на прицепе: канадцы создали крошечный дом для постоянной жизни

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Канадская компания Teacup Tiny Homes представила обновлённую версию компактного дома Summer's Night Dream, в котором на площади всего 27 м² разместили две спальные зоны, кухню, гостиную и полноценную ванную комнату. При длине 7,9 м дом рассчитан на четырёх человек и установлен на двухосном прицепе, поэтому его можно перевозить с места на место.

Автор: Teacup Tiny Homes Источник: www.teacuptinyhomes.com

Внутри оборудованы две спальни: одна расположена на первом этаже и отделена от гостиной раздвижной дверью, вторая находится на верхнем уровне. В основной спальне можно стоять в полный рост. Для доступа к мансарде используется съёмная лестница. Там размещается двуспальная кровать, хотя высота потолка ограничивает свободу передвижения.

Автор: Teacup Tiny Homes Источник: www.teacuptinyhomes.com

Кухня объединена с гостиной. В ней установлены мойка, духовка, газовая варочная панель, микроволновая печь и холодильник с морозильной камерой. Также предусмотрены барная стойка на одного человека и место для установки стирально-сушильной машины. В ванной комнате поместились душевая кабина, раковина и обычный смывной туалет. Для холодного времени года предусмотрен подогрев пола.

Автор: Teacup Tiny Homes Источник: www.teacuptinyhomes.com

Модель рассчитана на перевозку по дорогам и имеет полную допустимую массу около 5,4 т. Производитель предлагает различные варианты комплектации. Например, установка раскладного дивана-кровати позволяет увеличить количество спальных мест ещё на два. В одной из индивидуальных версий также использовали выдвижную секцию, расширяющую жилое пространство. По данным New Atlas, актуальная стартовая цена в 2026 году составляет 135 000 канадских долларов (около 95 000 долларов США).

Источник: teacuptinyhomes

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как подводный телескоп в Байкале помогает изучать далёкий космос

В нескольких километрах от берега Байкала, на глубине в сотни метров, висят длинные тросы со стеклянными шарами. В каждом шаре находится чувствительный прибор, способный заметить очень слабую...

Манекен, которого разбивали вместо человека: как появились автомобильные краш-тесты

Когда автомобиль врезается в бетонный барьер на испытательном полигоне, машина разрушается за доли секунды, а главный участник опыта остаётся сидеть внутри. Его голова резко уходит вперёд, грудь...

Глитч: ошибка искусства или искусная ошибка. Зачем художники намеренно ломают изображения?

Бывало ли у вас такое, что вы решаетесь прервать свою рутину и изучить какую-нибудь тему? Уже около месяца мое информационное поле строится на визуальном хаосе, и это сподвигло меня изучить...

Может ли медведь-шатун выжить, или он сразу обречён на гибель

Зимой в тайге и лесах России большинство бурых медведей спокойно лежат в своих берлогах, экономя накопленный жир. Однако среди них встречаются особи, которые не залегают в спячку или просыпаются...

Алюминий, кириллица и тихий линейный звук: Epomaker Galaxy100 Lite

Epomaker Galaxy100 Lite — ещё одна клавиатура от известного в узких кругах производителя, которая также официально вошла на российский рынок. Относительно недавно компания начала...

Будэ-ччигэ: как армейские консервы после войны превратились в одно из самых необычных корейских рагу

В одной кастрюле будэ-ччигэ легко встретить продукты, которые будто случайно оказались в разных кухнях. Рядом с кимчи кипят ломтики консервированной ветчины, сосиски, тофу и зелёный лук, сверху...