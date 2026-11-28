Boeing 747 по праву носит титул «королевы неба» (Queen of the Skies). В 1970-х годах едва ли какая-либо крупная авиакомпания могла позволить себе обойтись без этого лайнера. Тем не менее, американская авиакомпания Delta Air Lines отказалась от него — причем дважды.

Между первым и вторым прощанием прошло ровно 40 лет. В этот промежуток времени Delta, по сути, вовсе не стремилась снова иметь в своем парке этот тип воздушного судна. То, что он все же вернулся, стало следствием слияния компаний, в результате которого Delta, можно сказать, получила Boeing 747 «в нагрузку».

Первый этап: эйфория и «пентхаус»

2 октября 1970 года в Атланте авиакомпания Delta приняла свой первый Boeing 747. Вскоре после этого самолет начал выполнять регулярные рейсы по маршруту Атланта — Даллас — Лос-Анджелес. К ноябрю 1971 года парк пополнился еще четырьмя лайнерами модели Boeing 747-100.

Delta позиционировала лайнер как воплощение роскоши в воздухе. Над салоном первого класса располагался так называемый «летающий пентхаус» на 6 мест, который можно было забронировать только целиком. Кроме того, именно на Boeing 747 авиакомпания Delta впервые внедрила закрывающиеся багажные полки над креслами.

Первое прощание: слишком большой для Delta

Однако эйфория длилась недолго. В то время Delta выполняла полеты преимущественно внутри США. Самолет 747 был рассчитан примерно на 370 пассажиров, однако на многих маршрутах он летал, имея на борту лишь 100-200 человек. Выручка от продажи билетов не покрывала высоких эксплуатационных расходов этого четырехдвигательного гиганта.

Для более продолжительных перелетов вполне хватало самолетов DC-8, а часть дальнемагистральных перевозок в будущем должен был взять на себя новый Lockheed L-1011. Для многих маршрутов 747-й был попросту слишком велик — обеспечить его регулярную полную загрузку не удавалось.

Начиная с 1974 года, авиакомпания Delta постепенно возвращала эти лайнеры корпорации Boeing. 23 апреля 1977 года эксплуатация была прекращена. За штурвалом последнего рейса находился капитан Беверли Дикерсон — тот самый пилот, который выполнял и первый регулярный рейс на Boeing 747 в составе Delta.

Вынужденное возвращение

В течение 31 года Delta обходилась без этого лайнера. Затем произошло слияние с авиакомпанией Northwest Airlines. Northwest была одним из крупнейших в мире эксплуатантов Boeing 747. В результате объединения в 2008 году Delta получила 16 пассажирских лайнеров модели 747-400, а также более старые 747-200, в том числе 12 грузовых самолетов.

Избавиться от этих гигантов сразу было невозможно. В противном случае была бы утрачена значительная часть недавно приобретенных провозных емкостей для дальнемагистральных перевозок. До поставки более экономичных альтернативных моделей оставались еще годы. К тому же, вместе с Northwest компания получила всё необходимое для эксплуатации: опытные экипажи, тренажеры, запасные части и технический персонал.

На этот раз Boeing 747 лучше вписался в маршрутную сеть. Delta использовала эти самолеты преимущественно на дальнемагистральных рейсах в Азию — например, из Детройта в Токио, Сеул и Шанхай. А вот грузовые лайнеры, также перешедшие от Northwest, были выведены из эксплуатации уже в 2009 году.

Второе прощание: чрезмерный расход топлива

Однако и эта вторая глава в истории эксплуатации пассажирских роскошных воздушных судов оказалась недолгой. На сей раз проблемой стал не размер, а расход топлива. Современные двухдвигательные дальнемагистральные лайнеры, хотя и вмещают меньше пассажиров, потребляют значительно меньше горючего. Уже в 2014 году Delta заказала Airbus A350 на замену Boeing 747.

В конце октября 2017 года A350 начал выполнять рейсы по маршруту Детройт — Токио. Спустя несколько недель для Boeing 747 всё закончилось. 19 декабря 2017 года в Детройте приземлился самый последний регулярный рейс, прибывший из Сеула. Примечательно, что именно этот борт был поставлен авиакомпании Northwest совершенно новым в 1989 году.

Поскольку авиакомпания United незадолго до этого вывела Boeing 747 из эксплуатации, Delta оставалась последним американским перевозчиком, использовавшим этот лайнер на пассажирских рейсах. Прощаясь с легендарным лайнером, Delta организовала для своих последних самолетов прощальный тур под девизом «All Hail the Queen» («Да здравствует королева»). Маршрут тура включал, в частности, Эверетт, где производились Boeing 747, а также узловые аэропорты Delta в Атланте, Миннеаполисе, Сиэтле и Лос-Анджелесе.

Впрочем, самолет не исчез из Delta бесследно: в Музее авиации Delta (Delta Flight Museum) в Атланте сегодня представлен Boeing 747-400 — причем именно тот, самый первый экземпляр.

Источник: SimpleFlying