Pivot выпустила шоссейный велосипед Pravia с рамой весом 895 граммов и зазором для покрышек до 40 мм

Американская компания Pivot Cycles представила Pravia — свой первый специализированный шоссейный гоночный велосипед. Карбоновая рама весит заявленные 895 г, а конструкция позволяет устанавливать широкие покрышки, которые обычно ассоциируются скорее с универсальными шоссейными и гравийными моделями. Производитель постарался совместить гоночную управляемость с посадкой, которую велосипедист сможет сохранять не только на коротком ускорении, но и во время многочасовой поездки.

Pravia комплектуется покрышками Continental Grand Prix 5000 S TR шириной 32 мм. При этом рама рассчитана на резину до 38 мм при использовании трансмиссии с двумя ведущими звёздами и до 40 мм — с одной. Для гоночного велосипеда это заметный запас: он позволяет выбирать между скоростью на гладком асфальте и более комфортной ездой по дорогам с плохим покрытием.

В Pivot отдельно поработали над геометрией: каждая из шести ростовок получила собственную форму рамы и индивидуальную укладку карбона. Это должно обеспечить подходящую посадку велосипедистам разного роста без необходимости выбирать между агрессивной гоночной позицией и комфортом на длинных дистанциях.

В раме также предусмотрен отсек для инструментов и запасной камеры, а на вилке и заднем треугольнике спрятаны крепления для съёмных крыльев. Заявленная масса велосипеда в топовой комплектации Team Red AXS составляет 7 кг.

Покупателям предложат три версии с электронными трансмиссиями SRAM: Team Red AXS за 11 999 долларов, Pro Force AXS за 8499 долларов и Ride Rival AXS за 5999 долларов. Даже начальная комплектация получила карбоновые колёса и измеритель мощности. Отдельно можно приобрести раму за 4499 долларов. Pravia также получила резьбовую каретку T47 и стандарт крепления заднего переключателя UDH. Механическая трансмиссия не поддерживается — предусмотрены только электронные системы переключения передач.

Источник: bikerumor