Pioneer вернула в автозвук дизайн 1984 года: новые колонки TS-X40SXT устанавливаются без вырезания панелей

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Компания Pioneer представила автомобильную акустику TS-X40SXT в корпусах, стилизованных под популярные колонки TS-X60 1984 года. Новинка рассчитана на установку на заднюю полку автомобиля и не требует вырезания отверстий в штатной обшивке. Производитель совместил ретрооформление с трёхполосной акустической системой и фазоинверторным корпусом.

В каждой колонке установлены низкочастотный динамик диаметром 5,25 дюйма с диффузором из целлюлозного волокна, среднечастотный излучатель на 2,25 дюйма и твитер диаметром 5/8 дюйма. Заявленный частотный диапазон составляет 45 Гц-36 кГц. Номинальная мощность — 25 Вт, максимальная — 100 Вт, сопротивление — 4 Ом, чувствительность — 84 дБ. Для усиления низких частот Pioneer использовала корпус с фазоинвертором и двумя щелевыми портами.

Акустика продаётся парой. Габариты каждого корпуса составляют 321 x 152 x 123 мм. В комплект входят крепёжные кронштейны и два пятиметровых акустических кабеля. Установка не требует переделки заводских панелей и отделки салона, однако перед покупкой необходимо проверить, хватит ли места на задней полке автомобиля.

Внешне TS-X40SXT повторяет характерные черты модели TS-X60, но не является её точной копией: Pioneer разработала новую конструкцию с современными динамиками и акустическим оформлением. На американском сайте производителя указана цена $299,99, однако сейчас модель отмечена как отсутствующая в продаже.

Источник: pioneer