Пилоты Boeing 777 увидели НЛО в нескольких метрах от самолёта: расследование не раскрыло загадку

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| Новость | Авто и транспорт

Самолёт Boeing 777 авиакомпании British Airways разошёлся с неопознанным летающим объектом на высоте около 1,8 км вскоре после вылета из лондонского аэропорта Хитроу. По оценке пилотов, серебристый объект пролетел всего в 15 м над правым крылом лайнера. Британский совет по безопасности воздушного движения Airprox Board отнёс инцидент к категории A, обозначающей серьёзную опасность столкновения.

Автор: Mike Peel/CC BY-SA 4.0 Источник: commons.wikimedia.org

Инцидент произошёл 24 июня 2026 года в районе Гилфорда, графство Суррей, когда самолёт набирал высоту около 1768 м. Экипаж заметил металлический отражающий объект, который двигался навстречу лайнеру с высокой скоростью. По размеру он напоминал четыре тостера, поэтому пилоты предположили, что это мог быть беспилотник.

Диспетчеры получили сообщение от экипажа, однако анализ радиолокационных данных не выявил отметки, соответствующей неизвестному объекту. Расследование не позволило установить его природу. По данным Airprox Board, опасность столкновения была серьёзной, хотя экипажу не пришлось выполнять манёвр уклонения.

Рейс следовал в Нью-Йорк с пассажирами на борту и продолжил полёт без задержки. В British Airways заявили, что относятся к подобным сообщениям серьёзно, а пилоты передают сведения о таких происшествиях авиационным властям для расследования. Случай вновь обратил внимание на риск встреч самолётов с небольшими объектами, которые могут оказаться незаметными для наземных радаров.

Источник: aerospaceglobalnews

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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