Пикап Rely R08 от Chery появился в продаже в РФ по альтернативным каналам

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В РФ начались продажи пикапа Chery Rely R08. Автомобиль появился у дилеров по альтернативным каналам поставок, а не через официальную сеть бренда.

Rely — это специализированный пикап-бренд, который Chery перезапустила в 2025 году. Представленный в Краснодаре экземпляр оснащён турбированным дизелем ы 2,3 л, развивающим 163 л. с. при 420 Н*м крутящего момента, восьмиступенчатой АКПП и приводом 4Х4. Внутри — дисплей на 15,6″, панель приборов, выполненная в «цифре», пара зон под смартфоны и шайба выбора ездовых режимов.

Поскольку официальной дилерской сети Rely в России нет, покупателю придется отдельно уточнять условия гарантии, наличие запчастей и то, кто будет обслуживать машину после покупки. В наличии в Краснодаре машину предлагают за 4,3 млн рублей. При заказе из Китая цены начинаются примерно от 3,1 млн рублей, однако итоговая стоимость зависит от версии и схемы ввоза.

Источник: Российская газета