Пикап BAW 212 P01 начали сертифицировать в России: старт продаж сдвинулся на конец года

Пикап 212 P01, принадлежащий китайскому бренду BAW, готовится к официальному выходу на российский рынок: сертификация модели должна завершиться в октябре 2026 года, а первая партия автомобилей прибудет в Россию в конце ноября. Ранее предполагалось, что продажи стартуют в октябре, однако теперь этот месяц отведён под получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Старт продаж намечен до конца 2026 года, цены пока не объявлены.

С технической стороны пикап построен на удлинённой платформе рамного внедорожника 212 T01. Габариты составляют 5469 мм в длину, 1955 мм в ширину и 1970 мм в высоту, колёсная база — 3488 мм. В отличие от внедорожника, пикап будет предлагаться только с дизельным двигателем: 2,3-литровый турбодизель мощностью 190 лошадиных сил и крутящим моментом 500 Н·м в паре с восьмиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом. В трансмиссии предусмотрены понижающий ряд и блокировки дифференциалов. Для ориентира: дизельная версия внедорожника 212 T01 в России стоит минимум 4 650 000 рублей.

Источник: китайские автомобили