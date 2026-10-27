Первый полёт Бе-200 с двигателем ПД-8 перенесли на 2027 год из-за неготовности мотора

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Первый полёт самолёта-амфибии Бе-200 с российскими двигателями ПД-8 перенесён с 2026 на 2027 год. Причина — неготовность силовой установки. Об этом сообщили профильные авиационные источники.

Автор: Павел Аджигильдяев Источник: commons.wikimedia.org

Речь идёт о новой версии машины, получившей индекс ЧС-8. Авиамотор ПД-8 изначально создавался для пассажирского лайнера SJ-100, и теперь его предстоит адаптировать для работы в гидроавиации. Это подразумевает разработку отдельной версии — ПД-8-200, которую ещё предстоит отработать на стенде.

Весь люъем опытно-конструкторских работ по разработке Бе-200ЧС-8 будет осуществлен в следующем году. Тестирование самолёта запланировано на 2028-й. Ранее предполагалось, что первая пара авиамоторов поступит на Таганрогский авиационный комплекс в текущем году, после чего начнётся программа лётных испытаний.

ПД-8 должны быть поставлены на конвейер до конца текущего года. Сертификат типа на двигатель был выдан в июне 2026-го, однако о его реальных эксплуатационных характеристиках можно будет судить только после накопления достаточного налёта в авиакомпаниях.

Источник: Первый технический

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 212 0
Автор mn-sr Рейтинг +3.80
Блог Авто и транспорт 373 12889 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.