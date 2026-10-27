Первый полёт Бе-200 с двигателем ПД-8 перенесли на 2027 год из-за неготовности мотора

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Первый полёт самолёта-амфибии Бе-200 с российскими двигателями ПД-8 перенесён с 2026 на 2027 год. Причина — неготовность силовой установки. Об этом сообщили профильные авиационные источники.

Речь идёт о новой версии машины, получившей индекс ЧС-8. Авиамотор ПД-8 изначально создавался для пассажирского лайнера SJ-100, и теперь его предстоит адаптировать для работы в гидроавиации. Это подразумевает разработку отдельной версии — ПД-8-200, которую ещё предстоит отработать на стенде.

Весь люъем опытно-конструкторских работ по разработке Бе-200ЧС-8 будет осуществлен в следующем году. Тестирование самолёта запланировано на 2028-й. Ранее предполагалось, что первая пара авиамоторов поступит на Таганрогский авиационный комплекс в текущем году, после чего начнётся программа лётных испытаний.

ПД-8 должны быть поставлены на конвейер до конца текущего года. Сертификат типа на двигатель был выдан в июне 2026-го, однако о его реальных эксплуатационных характеристиках можно будет судить только после накопления достаточного налёта в авиакомпаниях.

Источник: Первый технический