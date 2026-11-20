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На Тутаевском моторном заводе (дочернее предприятие КАМАЗа в Ярославской области) проходят испытания новой серии двигателей 8801.10 «Прогресс» для сельскохозяйственной техники. Это восьмицилиндровый мотор (V8) мощностью 272-342 кВт (370-465 л. с.).

Первый этап стендовых испытаний на безотказность (длительностью 500 часов) успешно завершён. При контрольной переборке опытного двигателя выяснилось, что износы основных деталей не превысили предельно допустимых значений. Вкладыши коленчатого вала допущены к дальнейшей эксплуатации.

Сейчас двигатель планируют вернуть на моторный стенд для продолжения тестирования. Одновременно идут полевые испытания: несколько тракторов К-7М «Кировец» с двигателями «Прогресс» работают в разных регионах страны (Самарская, Ростовская, Ленинградская, Оренбургская, Тюменская области, Республика Татарстан). Суммарная наработка уже превышает 8100 часов. По этим данным конструкторы оценивают правильность выбранных технических решений.

Среди особенностей конструкции — чугунные головки цилиндров, топливная аппаратура аккумуляторного типа Common Rail отечественного производства и электронный блок управления М240. Привод водяного насоса, генератора и компрессора кондиционера реализован поликлиновыми ремнями с автоматическим натяжителем. Цель проекта — создать отечественную альтернативу импортным решениям. При успешном завершении всех этапов планируется наладить серийное производство.

Источник: Первый технический