Крупнейший отечественный авиадвигатель ПД-35 по итогам второго этапа испытаний демонстратора показал диапазон тяги от 24 до 50 тонн. Проблема в том, что такая верхняя планка пока не востребована ни одним российским самолётом: под новый мотор в ОДК заявили только два планера, и обоим хватает меньшего.

Сегодня у Ил-96 четыре двигателя Автор: Rtyu1234 Источник: commons.wikimedia.org

Первый — Ил-296, двухдвигательный вариант Ил-96, который «Ростех» рассматривает как основу перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера. Ему нужна тяга порядка 35-40 тонн на двигатель. Показательно, что даже демонстратор уже превысил расчётные 35 тонн и выдавал до 40. При этом ПД-35 — не масштабированная версия ПД-14, а самостоятельное изделие с принципиально другой конструкцией. Второй заявленный потребитель — перспективный сверхтяжёлый транспортник по типу Ан-124 «Руслан»: там двигатели нужны по 24-26 тонн каждый, в четырёх экземплярах.

Получается любопытная картина: «сороковая» тяга с запасом закрывает Ил-296, а «двадцатьчетырёхтонный» режим снизу подходит «Руслану». Всё, что лежит между 40 и 50 тоннами, в авиации России пока не востребовано. Зато предельные режимы напрямую интересны энергетике: на базе единого масштабируемого газогенератора ПД-35 ОДК, судя по всему, закладывает линейку промышленных газотурбинных установок мощностью 20-33 МВт. Гигантский авиационный мотор в этом смысле проектируют с прицелом не только на самолёты, но и на наземную энергетику — паровые и газовые турбины для электростанций и промышленных площадок.

Источник: Первый технический