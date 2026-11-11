Пациентов больше не придётся перекладывать на каталки — придумано кресло с автопилотом

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| Новость | Авто и транспорт

В больницах может появиться необычная альтернатива привычным каталкам: автономное кресло, которое самостоятельно перевозит пациента между кабинетами, а на месте превращается в медицинскую кушетку. Концепцию Autonomous Clinical Mobility разработала южнокорейская студия BDCI.

Автор: BDCI Источник: www.red-dot.org

Кресло должно самостоятельно прокладывать маршрут по больнице, учитывая расположение кабинетов и загруженность коридоров. На встроенном планшете отображаются направление движения и следующая точка назначения. Для экстренных ситуаций предусмотрена кнопка вызова медицинского персонала.

При необходимости кресло меняет положение: спинка опускается, подставка для ног поднимается, а боковые секции сиденья раздвигаются. Получается ровная поверхность, на которой можно проводить обследование без перекладывания человека на отдельную кушетку. Обивку сделали антибактериальной, а подушки — сменными, чтобы их можно было очищать между пациентами.

Автор: BDCI Источник: www.red-dot.org

Однако до появления таких кресел в больницах ещё далеко. Например, аккумуляторная электроника создаёт ограничения при работе с аппаратами МРТ, а тканевые поверхности сложнее дезинфицировать, чем привычные медицинские покрытия. Пока BDCI представила только концепцию, получившую награду Red Dot Design Concept 2026, а не готовое устройство для медицинской эксплуатации.

Источник: red-dot

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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