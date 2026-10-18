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Пятидверный хэтчбек и универсал Opel Astra шестого поколения обзавелись новой стартовой комплектацией Start, закреплённой за рынком Германии. Решение о вводе удешевлённого исполнения стало для марки очередным шагом: в 2026 году аналогичные базовые версии уже появились в гамме кроссовера Frontera и коммерческого Combo.

Относительно прежней начальной комплектации Edition выигрыш в цене достигает 1600-2000 евро — итог зависит от выбранного силового агрегата. За 31 890 евро покупателю предложат хэтчбек с мягким гибридом, универсал Sports Tourer с той же техникой оценивается в 33 390 евро. Гибридная схема построена на бензиновой турботройке 1,2 мощностью 136 л.с., работающей с шестиступенчатым роботом eDCT, в корпус которого встроен вспомогательный электромотор на 21 л.с.; суммарная отдача составляет 145 л.с. Любые версии Astra приводятся только передними колёсами.

Вариант на дизеле — турбомотор 1,5 отдачей 130 л.с. в связке с восьмиступенчатым классическим автоматом — в кузове хэтчбек стоит от 33 490 евро, в кузове универсал — от 33 990 евро. Полностью электрическая модификация доступна минимум за 36 490 евро (хэтчбек) и 37 990 евро (универсал): одиночный электромотор выдаёт 156 л.с., аккумулятор на 400 вольт вмещает 58 кВт·ч, дистанция по ездовому циклу WLTP достигает 454 км у хэтчбека и 445 км у универсала. Подзаряжаемый от розетки гибрид отдачей 196 л.с. в комплектации Start в прайс-лист не включён.

Оснащение новой версии ограничено необходимым: 16-дюймовые колёса из стали с декоративными колпаками, климат-контроль на одну зону, пара десятидюймовых экранов — приборной панели и медиасистемы, аудио с четырьмя динамиками и минимальный пакет электронных помощников, куда входят парктроники спереди и сзади.

Выпуск доступной модификации совпал с ростом регистраций марки в Европе: за первые восемь месяцев 2026 года, согласно статистике ассоциации ACEA, дилеры оформили 285 110 новых легковых Opel — на 7,2% выше результата аналогичного отрезка 2025 года.

Источник: Autoevolution