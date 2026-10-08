6 октября 2026 года в Джохор-Бару на улице Jalan Pandan возле торгового центра AEON Mall Tebrau City у чёрного Chery Omoda 5 (номер JWL 2862) во время движения полностью отделилась задняя подвеска. Поперечная торсионная балка, продольные рычаги, амортизаторы, тормозные магистрали и оба колеса остались лежать позади автомобиля. Машина остановилась на полосе движения. Пострадавших нет. На задней правой двери видны вмятины, связь которых с отрывом подвески пока не подтверждена.

Автор: Panggil Aku Naz через Carnewschina Источник: carnewschina.com

Случай повторяет инцидент 28 апреля 2024 года, когда у другого Omoda 5 в Малайзии во время медленного движения в пробке оборвалась задняя балка. Тогда департамент дорожного транспорта страны начал проверку, а Chery Auto Malaysia провела превентивную кампанию на 600 автомобилей. Причиной назвали сбой калибровки сварочного оборудования у зарубежного поставщика: после замены изношенного наконечника автомата сварки не выполнили правильную настройку, из-за чего швы на части балок оказались неполными. Затронутыми оказались 60 машин с деталями от 15 августа 2023 года, а проверка охватила все Omoda 5 с балками, произведёнными с 14 по 17 августа.

К 24 мая 2024 года компания сообщила о завершении 92% осмотров. Пока неизвестно, входил ли автомобиль с номером JWL 2862 в ту кампанию и какую имел сервисную историю. Местная сборка Omoda 5 ведётся на заводе Inokom в Кулиме из машинокомплектов, модель оснащена 1,5-литровым турбомотором, передним приводом, вариатором и торсионной задней подвеской. Электрическая версия E5 использует другую схему и под ту проверку не попадала.

Chery Auto Malaysia на момент публикации официального технического отчёта и данных о дате выпуска этой машины не выпускала. Связь нового случая с прежним дефектом сварки предстоит подтвердить после установления точных характеристик подвески и истории обслуживания.

Источник: carnewschina