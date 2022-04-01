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Здравствуйте, из за роста цен на видеорегистраторы, они вновь становятся интересны людям которым не принадлежат, значит сейчас будет расти популярность регистраторов с скрытой установкой, именно о таком девайсе пойдет речь, так же для удобства я снял видео обзор в котором показана подробней съемка день-ночь в динамике.

Итак SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 это двухкамерный видеорегистратор, который минимально привлекает к себе внимание, имеет двухканальную запись в разрешении Full HD это 1920 на 1080 — 30 кадров в секунду, а благодаря wi-fi модулю мы можем полностью управлять устройством через смартфон. Так же есть джостик для быстрого доступа и базовых моментов.

Технические характеристики:

Количество камер две

Максимальное разрешение 1920 х 1080

Скорость записи до 30 кадров/сек

Угол обзора камеры 140 °

Макс. разрешение (вторая камера) 1920 х 1080, до 30 кадров/сек

Угол обзора второй камеры 140 °

Запись в формате HD 1080p

Светодиодная индикация

Автоматическое включение

Встроенный Wi-Fi

Запись времени и даты

Запись маршрута (треки) есть

Голосовые подсказки

Совместим с Android

Совместим с iPhone

Датчик G-сенсор

GPS-модуль

Поддержка карт памяти microSD, до 32 ГБ

Защита от перезаписи

Режим парковки

Датчик движения

Динамик встроенный

Входное напряжение 5В 1,5 А

Суперконденсатор 5Ф, 3В

Вес блока 94 грамм

Вес упаковки (ед) 0.843 кг

Гарантия 12 мес.

Комплектация:

руководство пользователя

гарантийный талон,

блок ( где находится процессор и прочие важные элементы устройства включая карту памяти),

две одинаковые камеры — (поэтому путаницы какую куда ставить не возникнет),

далее два длинных кабеля — (для подключения камер, и вот тут разница есть, на заднюю камеру кабель длиннее, но не

перепутаете поскольку на них наклейки с надписью, какой кабель куда),

выносной gps модуль,

большое кол-во пластинок 2 стороннего скотча,

микрофон, — (причем он имеет 2 вида крепления на 2 стороннем скотче и на прищепке, тут выбор за Вами),

стяжки для укладки проводов,

картридер,

кабель питания — ( на котором еще расположен и джостик быстрого управления устройством).

Обращаю Ваше внимание, что классического подключения у SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 в прикуриватель нет! Нужно подключать через блок предохранителей который на Вашем автомобиле может отличаться от того что идет сразу в комплектации с этим могут возникнуть проблемы если Вы не автоэлектрик, поэтому лучше обратитесь в сервис, дабы все правильно подключить и не сжечь устройство.

Размер основного блока 6 см высоту, 9,5 см в длину и 2.5 см в ширина

Камеры имеют размер 5.5 см в длину 4 см высоту и 2,5 ширину, Размеры озвучил чтоб Вы могли продумать куда всё разместить (блок и камеры), я же переднюю установил на шелкографию для минимального привлечения внимания.

Что касаемо пульта управления он имеет размер 4 см на 3 см и 1,2 см крепится на 2 сторонний скотч.

Функционал клавиш продублирован иконками, первая кнопка при коротком нажатии, это сделать фото и длительном нажатии включение wi-fi

Вторая клавиша, при коротком нажатии стоп или старт записи, а при длительном защита файлов от перезаписи

Поскольку управление производится через смартфон, давайте его и подключим. Для этого скачиваем приложение City Scan F1 после чего заходим в настройки смартфона, раздел фай фай и ищем сеть SilverStone F1 и вводим пароль который указан в руководстве пользователя, возвращаемся в приложение, видим что устройство у нас подключено.

Прошу заметить что у меня на задней полусфере наклеена тонировка ЛЮМАР 15%.

Часто поступают вопросы, а как обновить устройство через смартфон? Давайте и этот момент разберем, заходим в раздел настройки, обновление и обновление прошивки, нажимаем начать обновление, у нас производится скачивание файлов сначала на телефон, а после телефон через фай-фай передает на устройство, в этот момент ни в коем случае не отключайте питание регистратора пока не завершится установка, вот и всё!

В разделе настройки, мы можем производить все базовые моменты, цикл записи, чувствительность датчика удара, отображение скорости или нет после заданной, громкость и так далее:

В Разделе «файл» мы можем посмотреть уже отснятый материал, как с передней камеры так и с задней:

Ну и в «основном разделе» можем включить / остановить запись, переключатся между камерами и посмотреть в полноэкранном режиме что снимает устройство.

Сразу прошу прощения, основную камеру поставил «вверх ногами», но это ни на что не влияет, кроме как перевернутой надписи координат:

Сьемка второй камеры: