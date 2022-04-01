Обзор видеорегистратора SilverStone F1 Integral 2.0 со скрытой установкой: две камеры и Wi-Fi
Здравствуйте, из за роста цен на видеорегистраторы, они вновь становятся интересны людям которым не принадлежат, значит сейчас будет расти популярность регистраторов с скрытой установкой, именно о таком девайсе пойдет речь, так же для удобства я снял видео обзор в котором показана подробней съемка день-ночь в динамике.
Итак SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 это двухкамерный видеорегистратор, который минимально привлекает к себе внимание, имеет двухканальную запись в разрешении Full HD это 1920 на 1080 — 30 кадров в секунду, а благодаря wi-fi модулю мы можем полностью управлять устройством через смартфон. Так же есть джостик для быстрого доступа и базовых моментов.
Технические характеристики:
- Количество камер две
- Максимальное разрешение 1920 х 1080
- Скорость записи до 30 кадров/сек
- Угол обзора камеры 140 °
- Макс. разрешение (вторая камера) 1920 х 1080, до 30 кадров/сек
- Угол обзора второй камеры 140 °
- Запись в формате HD 1080p
- Светодиодная индикация
- Автоматическое включение
- Встроенный Wi-Fi
- Запись времени и даты
- Запись маршрута (треки) есть
- Голосовые подсказки
- Совместим с Android
- Совместим с iPhone
- Датчик G-сенсор
- GPS-модуль
- Поддержка карт памяти microSD, до 32 ГБ
- Защита от перезаписи
- Режим парковки
- Датчик движения
- Динамик встроенный
- Входное напряжение 5В 1,5 А
- Суперконденсатор 5Ф, 3В
- Вес блока 94 грамм
- Вес упаковки (ед) 0.843 кг
- Гарантия 12 мес.
Комплектация:
- руководство пользователя
- гарантийный талон,
- блок ( где находится процессор и прочие важные элементы устройства включая карту памяти),
- две одинаковые камеры — (поэтому путаницы какую куда ставить не возникнет),
- далее два длинных кабеля — (для подключения камер, и вот тут разница есть, на заднюю камеру кабель длиннее, но не
- перепутаете поскольку на них наклейки с надписью, какой кабель куда),
- выносной gps модуль,
- большое кол-во пластинок 2 стороннего скотча,
- микрофон, — (причем он имеет 2 вида крепления на 2 стороннем скотче и на прищепке, тут выбор за Вами),
- стяжки для укладки проводов,
- картридер,
- кабель питания — ( на котором еще расположен и джостик быстрого управления устройством).
Обращаю Ваше внимание, что классического подключения у SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 в прикуриватель нет! Нужно подключать через блок предохранителей который на Вашем автомобиле может отличаться от того что идет сразу в комплектации с этим могут возникнуть проблемы если Вы не автоэлектрик, поэтому лучше обратитесь в сервис, дабы все правильно подключить и не сжечь устройство.
Размер основного блока 6 см высоту, 9,5 см в длину и 2.5 см в ширина
Камеры имеют размер 5.5 см в длину 4 см высоту и 2,5 ширину, Размеры озвучил чтоб Вы могли продумать куда всё разместить (блок и камеры), я же переднюю установил на шелкографию для минимального привлечения внимания.
Что касаемо пульта управления он имеет размер 4 см на 3 см и 1,2 см крепится на 2 сторонний скотч.
Функционал клавиш продублирован иконками, первая кнопка при коротком нажатии, это сделать фото и длительном нажатии включение wi-fi
Вторая клавиша, при коротком нажатии стоп или старт записи, а при длительном защита файлов от перезаписи
Поскольку управление производится через смартфон, давайте его и подключим. Для этого скачиваем приложение City Scan F1 после чего заходим в настройки смартфона, раздел фай фай и ищем сеть SilverStone F1 и вводим пароль который указан в руководстве пользователя, возвращаемся в приложение, видим что устройство у нас подключено.
Прошу заметить что у меня на задней полусфере наклеена тонировка ЛЮМАР 15%.
Часто поступают вопросы, а как обновить устройство через смартфон? Давайте и этот момент разберем, заходим в раздел настройки, обновление и обновление прошивки, нажимаем начать обновление, у нас производится скачивание файлов сначала на телефон, а после телефон через фай-фай передает на устройство, в этот момент ни в коем случае не отключайте питание регистратора пока не завершится установка, вот и всё!
В разделе настройки, мы можем производить все базовые моменты, цикл записи, чувствительность датчика удара, отображение скорости или нет после заданной, громкость и так далее:
В Разделе «файл» мы можем посмотреть уже отснятый материал, как с передней камеры так и с задней:
Ну и в «основном разделе» можем включить / остановить запись, переключатся между камерами и посмотреть в полноэкранном режиме что снимает устройство.
Сразу прошу прощения, основную камеру поставил «вверх ногами», но это ни на что не влияет, кроме как перевернутой надписи координат:
Сьемка второй камеры:
12 комментариев
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:)
Около 9 рублей.
Это как мерс с тазиком сравнивать. ;)
Камень и матрица — ноу нейм?
значит, хвалиться нечем, если скрывают.
Ноунейм хотят продать как бренд. Чмошники.
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