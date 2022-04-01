Обзор видеорегистратора SilverStone F1 Integral 2.0 со скрытой установкой: две камеры и Wi-Fi

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Здравствуйте, из за роста цен на видеорегистраторы, они вновь становятся интересны людям которым не принадлежат, значит сейчас будет расти популярность регистраторов с скрытой установкой, именно о таком девайсе пойдет речь, так же для удобства я снял видео обзор в котором показана подробней съемка день-ночь в динамике.

Итак SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 это двухкамерный видеорегистратор, который минимально привлекает к себе внимание, имеет двухканальную запись в разрешении Full HD это 1920 на 1080 — 30 кадров в секунду, а благодаря wi-fi модулю мы можем полностью управлять устройством через смартфон. Так же есть джостик для быстрого доступа и базовых моментов.  

Технические характеристики:

  • Количество камер две
  • Максимальное разрешение 1920 х 1080
  • Скорость записи до 30 кадров/сек
  • Угол обзора камеры 140 °
  • Макс. разрешение (вторая камера) 1920 х 1080, до 30 кадров/сек
  • Угол обзора второй камеры 140 °
  • Запись в формате HD 1080p
  • Светодиодная индикация
  • Автоматическое включение
  • Встроенный Wi-Fi
  • Запись времени и даты
  • Запись маршрута (треки) есть
  • Голосовые подсказки
  • Совместим с Android
  • Совместим с iPhone
  • Датчик G-сенсор
  • GPS-модуль
  • Поддержка карт памяти microSD, до 32 ГБ
  • Защита от перезаписи
  • Режим парковки
  • Датчик движения
  • Динамик встроенный
  • Входное напряжение 5В 1,5 А
  • Суперконденсатор 5Ф, 3В
  • Вес блока 94 грамм
  • Вес упаковки (ед) 0.843 кг
  • Гарантия 12 мес.

Комплектация:

  • руководство пользователя
  • гарантийный талон,
  • блок ( где находится процессор и прочие важные элементы устройства включая карту памяти),
  • две одинаковые камеры — (поэтому путаницы какую куда ставить не возникнет),
  • далее два длинных кабеля — (для подключения камер, и вот тут разница есть, на заднюю камеру кабель длиннее, но не
  • перепутаете поскольку на них наклейки с надписью, какой кабель куда),
  • выносной gps модуль,
  • большое кол-во пластинок 2 стороннего скотча,
  • микрофон, — (причем он имеет 2 вида крепления на 2 стороннем скотче и на прищепке, тут выбор за Вами),
  • стяжки для укладки проводов,
  • картридер,
  • кабель питания — ( на котором еще расположен и джостик быстрого управления устройством).

Обращаю Ваше внимание, что классического подключения у SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 в прикуриватель нет! Нужно подключать через блок предохранителей который на Вашем автомобиле может отличаться от того что идет сразу в комплектации с этим могут возникнуть проблемы если Вы не автоэлектрик, поэтому лучше обратитесь в сервис, дабы все правильно подключить и не сжечь устройство. 

Размер основного блока 6 см высоту, 9,5 см в длину и 2.5 см в ширина

Камеры имеют размер 5.5 см в длину 4 см высоту и 2,5 ширину, Размеры озвучил чтоб Вы могли продумать куда всё разместить (блок и камеры), я же переднюю установил на шелкографию для минимального привлечения внимания.

Что касаемо пульта управления он имеет размер 4 см на 3 см и 1,2 см крепится на 2 сторонний скотч.
Функционал клавиш продублирован иконками, первая кнопка при коротком нажатии, это сделать фото и длительном нажатии включение wi-fi
Вторая клавиша, при коротком нажатии стоп или старт записи, а при длительном защита файлов от перезаписи

Поскольку управление производится через смартфон, давайте его и подключим. Для этого скачиваем приложение City Scan F1  после чего заходим в настройки смартфона, раздел фай фай и ищем сеть SilverStone F1 и вводим пароль который указан в руководстве пользователя, возвращаемся в приложение, видим что устройство у нас подключено. 

Прошу заметить что у меня на задней полусфере наклеена тонировка ЛЮМАР 15%.

Часто поступают вопросы, а как обновить устройство через смартфон? Давайте и этот момент разберем, заходим в раздел настройки, обновление и обновление прошивки, нажимаем начать обновление, у нас производится скачивание файлов сначала на телефон, а после телефон через фай-фай передает на устройство, в этот момент ни в коем случае не отключайте питание регистратора пока не завершится установка, вот и всё!

В разделе настройки, мы можем производить все базовые моменты, цикл записи, чувствительность датчика удара, отображение скорости или нет после заданной, громкость и так далее:

В Разделе «файл» мы можем посмотреть уже отснятый материал, как с передней камеры так и с задней:

Ну и в «основном разделе» можем включить / остановить запись, переключатся между камерами и посмотреть в полноэкранном режиме что снимает устройство.

Сразу прошу прощения, основную камеру поставил «вверх ногами», но это ни на что не влияет, кроме как перевернутой надписи координат:

Сьемка второй камеры:

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Автор 30141460@vkontakte   НА Рейтинг -0.04 Сила 0.00
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12 комментариев

E
Ну и где оригиналы роликов? Неужели так трудно догадаться, что Ютуб очень сильно сжимает видео, что понять насколько качественно снимает регистратор, весьма затруднительно?
30141460@vkontakte
Именно по этой причине, чтоб Вы смогли понять как он снимает, сделаны скриншоты оригиналов. Которые отражают полную картину качества и читаемость номеров.
g
Достоинства, недостатки добавите?
30141460@vkontakte
Тут у каждого человека они свои, допустим для меня не приемлемо чтоб было подключение напрямую к проводке автомобиля, а данный форм фактор устройства только такое и подразумевает. У меня качество видео на первом плане, в идеале, найти регистратор который снимает как айфон 13))) Но кому то достаточно чтоб обрисовывало ситуацию и были видны номера. Поэтому я никогда не давлю на субъективность, а рассказываю о возможностях, а каждый уже решает сам
s
нет 60к/с
:)
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30141460@vkontakte
Я не видел ни одного двухкамерного регистратора до 13 тыс с 60 к/с
c
А где цена? Мне бы интересно было сравнить со своим BlackVue DR750X-2CH, но без цены какое сравнение.
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30141460@vkontakte
Цены прыгают туда-сюда, сейчас стоит 8000-8600, недавно был 12 тыс)
S
А где цена?

Около 9 рублей.
BlackVue DR750X-2CH

Это как мерс с тазиком сравнивать. ;)
S
Да, офигенная скрытая установка.
Камень и матрица — ноу нейм?
30141460@vkontakte
К сожалению да, информации вообще нигде нет, ни в описании, ни на сайте
Г
К сожалению да, информации вообще нигде нет, ни в описании, ни на сайте

значит, хвалиться нечем, если скрывают.
Ноунейм хотят продать как бренд. Чмошники.

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