Обновлённый Zeekr 7X разогнался до 100 км/ч за 3,7 секунды и получил прибавку мощности

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| Новость | Авто и транспорт

Китайский электрический кроссовер Zeekr 7X вышел на европейский рынок в обновлённом исполнении. В полноприводной версии отдача силовой установки достигла 500 кВт (670 л. с.), а разгон до 100 км/ч сократился до 3,7 секунды. Заказы открыли во Франции, цены начинаются от 52 990 евро.

Автор: Zeekr Источник: carnewschina.com

В начальной версии Core с задним приводом электромотор развивает 335 кВт (449 л. с.) — на 33 кВт больше, чем у предшественника. Кроссовер оснащается аккумулятором ёмкостью 75 кВт·ч и проезжает до 482 км по циклу WLTP. Вариант Long Range получил батарею на 100 кВт·ч и запас хода до 627 км. Для сравнения, у прежней версии заявлялись 480 и 618 км соответственно.

В полноприводном Zeekr 7X Privilege суммарная мощность двух электромоторов составляет 500 кВт (670 л. с.). Это на 30 кВт больше, чем у прежней версии мощностью 470 кВт. Запас хода достигает 545 км по WLTP, а зарядка аккумулятора с 10 до 80% занимает 15 минут. Все версии построены на 800-вольтовой электрической архитектуре.

Обновление затронуло и оснащение: кроссовер получил изменённые бамперы, переработанную центральную консоль и комплекс водительских ассистентов Bosch с семью камерами и тремя миллиметровыми радарами. Также заявлена функция дистанционной парковки. Во Франции Zeekr 7X Long Range стоит от 57 990 евро, а топовый Privilege AWD — от 64 990 евро. Первые поставки обновлённых машин ожидаются в первом квартале 2027 года.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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