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С 22 по 24 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Санкт-Петербург) проходит форум-выставка «Российский промышленник». В мероприятии участвуют около 14 000 представителей компаний из 80 регионов России и 13 дружественных стран. На экспозиции был представлен колесный трактор «Кировец» К-743М мощностью 430 л.с. Модель оснащена новыми силовыми агрегатами — отечественным двигателем КамАЗ или импортным Weichai (Китай).

Запуск в серию мощных колесных тракторов «Кировец» стартовал в начале 1960-х годов на ленинградском Кировском заводе. Первый трактор, К-700, был оснащен силовым агрегатом мощностью 220 л. с., а сейчас техника оборудована 400-сильными двигателями и выпускается на Петербургском тракторном заводе. При этом новый «Кировец» К-743М сохранил высокие показатели надежности, дополнив их улучшенными техническими характеристиками и современным внешним видом.

Представленный на выставке трактор создан для крупных агрохолдингов и фермеров, работающих с тяжелыми почвами. В основе силовой установки — современный турбодизель КАМАЗ 960.81-430. Машина характеризуется оптимизированным расходом топлива и меньшими затратами на эксплуатацию по сравнению с предшественниками.

К-743М оснащен современной автоматической трансмиссией 16/8. КПП имеет четыре режима, а возможность переключения под нагрузкой обеспечивает непрерывную передачу мощности. Полноприводная система гарантирует высокую проходимость и стабильную эксплуатацию в полях даже в условиях сурового весеннего и осеннего бездорожья.

Шарнирно-сочленённая конструкция рамы делает трактор исключительно маневренным и обеспечивает четкое сцепление всех колес с рельефной поверхностью. Благодаря излому двух секций с помощью гидроцилиндров, эта техника массой от 16 500 кг способна легко разворачиваться в ограниченном пространстве.

Трактор 8-го тягового класса предназначен для выполнения тяжелых энергоемких сельскохозяйственных работ. Возможность присоединения крупногабаритного оборудования (глубокорыхлителей и оборотных плугов) обеспечивает высокую универсальность машины и ее быструю адаптацию под конкретные агротехнические задачи.

К-743М рассчитан на эксплуатацию на крупных агропредприятиях с площадями от 2 000 до 5 000 га на один трактор. Одна такая машина способна заменить 2-3 трактора класса МТЗ.

Источник: MASHNEWS