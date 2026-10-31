Обновлённый Hongqi H5 на рынке: разбираем надёжность – плюсы и минусы

С обновлённым Hongqi H5 ситуация интересная: техническая база осталась прежней, а основные изменения затронули интерьер. Это позволяет оценивать надёжность на основе опыта эксплуатации дорестайлинговых версий. В корпоративных парках, включая таксопарки, седаны с пробегами около 300 тысяч километров показали себя работоспособными — серьёзных поломок ключевых узлов (двигатель, коробка передач, ходовая часть) не фиксировали. Силовые агрегаты — 2,0-литровый турбомотор и 8-ступенчатый автомат Aisin — зарекомендовали себя как достаточно неприхотливые.

При этом у модели есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. Периодически владельцы сталкиваются с подвисаниями мультимедийной системы и сбоями отдельных функций — например, перезагрузкой приборной панели или временными ошибками по коробке передач, которые исчезают после перезапуска. В сильные морозы могут проявляться особенности работы некоторых систем: снижение давления в форсунках омывателя, обмерзание дворников, неудобства с управлением отдельными опциями через сенсорный экран. Также в салоне встречается маркий глянцевый пластик, который легко царапается.

Что касается затрат владельца, важную роль играет плановое техобслуживание: межсервисный интервал составляет 10 000 км, при этом первое ТО проводят на 5 000 км. Существенную часть расходов формирует стоимость фирменных расходных материалов — в частности, моторного масла и фильтров. Расход топлива в смешанном цикле составляет примерно 8 литров на 100 км, но в городских условиях с пробками он может вырасти до 12-15 литров.

Источник: китайские автомобили