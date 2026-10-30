Новый МАЗ‑43722D на выставке в Казани: грузовик стал компактнее и манёвреннее

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Минский автозавод представил новый полноприводный грузовик МАЗ-43722D. Машину с автоцистерной производства ООО «Пожснаб» впервые показали на выставке «Комплексная безопасность-2026» в Казани.

Автор: MAZ Источник: maz.by

Ключевое преимущество новинки — повышенная манёвренность за счёт компактных габаритов. Инженеры уменьшили ширину шасси на 200 мм — до 2,3 м, сохранив при этом полную массу на уровне 14 т и мощность двигателя в 220 л. с. Колёсная формула 4x4 и двухступенчатая раздаточная коробка обеспечивают проходимость в сложных условиях.

Грузовик ориентирован на аварийно-спасательные, коммунальные и строительные службы: модульная компоновка позволяет менять расположение оборудования под конкретные задачи. При проектировании специалисты МАЗа учитывали предложения представителей МЧС, ЖКХ, сельского хозяйства и энергетики.

Источник: Первый технический

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 250 0
Автор mn-sr Рейтинг +3.80
Блог Авто и транспорт 373 12941 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему механические клавиатуры — это прошлый век и за каким форматом будущее

Еще несколько лет назад механическая клавиатура считалась практически обязательным атрибутом игрового компьютера. Разнообразие переключателей, приятный звук нажатий, возможность подобрать усилие и...

Почему нельзя оставлять зарядное устройство от смартфона в розетке: скрытые риски, о которых многие забывают

Зарядка смартфона давно стала привычной частью домашнего быта. Телефон поставили на ночь, утром отключили кабель, а сам адаптер так и остался в розетке. Через несколько часов к нему снова подключат...

Почему у старых телефонов на спинке был ещё один разъём и как он выручал в начале 2000-х

В моей небольшой коллекции телефонов есть несколько экземпляров из первой половины 2000-х. Парочка из них (Siemens C72 и Alcatel One Touch 331) оснащена загадочным разъёмом, который располагается...

✦ ИИ  Как рассчитать вязкость смеси моторных масел. Метод Рефутаса

Допустим, у нас есть два моторных масла с разной кинематической вязкостью. Что получится, если смешать их в равных пропорциях? Можно ли заранее оценить вязкость полученной смеси? А если нужно...

Сводный обзор 17 мини-ПК на похожих платформах: почему они такие разные?

Одинаковые процессоры, разные результаты: я протестировал 17 мини-ПК на похожих платформах и выяснил, почему одни греются до 90 °C, а другие остаются холодными и тихими