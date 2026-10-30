Новый МАЗ‑43722D на выставке в Казани: грузовик стал компактнее и манёвреннее
Минский автозавод представил новый полноприводный грузовик МАЗ-43722D. Машину с автоцистерной производства ООО «Пожснаб» впервые показали на выставке «Комплексная безопасность-2026» в Казани.
Ключевое преимущество новинки — повышенная манёвренность за счёт компактных габаритов. Инженеры уменьшили ширину шасси на 200 мм — до 2,3 м, сохранив при этом полную массу на уровне 14 т и мощность двигателя в 220 л. с. Колёсная формула 4x4 и двухступенчатая раздаточная коробка обеспечивают проходимость в сложных условиях.
Грузовик ориентирован на аварийно-спасательные, коммунальные и строительные службы: модульная компоновка позволяет менять расположение оборудования под конкретные задачи. При проектировании специалисты МАЗа учитывали предложения представителей МЧС, ЖКХ, сельского хозяйства и энергетики.
Источник: Первый технический
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