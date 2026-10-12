Новый Hyundai Tucson вырос на 6 см, но гибрид тратит всего 5,6 л/100 км

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Hyundai представила полностью обновлённый Tucson 2027 модельного года. Компактный кроссовер заметно вырос в размерах, получил рубленый «коробчатый» дизайн и гибридную силовую установку, которая, по расчётам производителя, способна выдавать до 42 миль на галлон. Для автомобиля, который стал длиннее, шире и выше предшественника, такой показатель расхода выглядит сильным аргументом в плотном сегменте семейных SUV.

Автор: Hyundai Источник: www.hyundai.com

Длина новой модели увеличилась на 5,8 см и достигла 469,9 см, ширина выросла на 4 см до 190,5 см, высота — на 2 см до 168,4 см. Колёсная база теперь составляет 278,4 см. Внешность сменила мягкие обводы на вертикальную переднюю часть, сплошные светодиодные полосы спереди и сзади, выраженные колёсные арки и плоскую крышу. При этом производитель сохранил наклонное лобовое стекло и аэродинамически проработанные колёса, чтобы не потерять в эффективности.

Базовый бензиновый вариант оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. и расходует до 28 миль на галлон. Основной гибрид сочетает тот же двигатель с электромотором и выдаёт суммарно 233 л.с., разгоняясь до 97 км/ч за 8,5 секунды. В некоторых рынках появится подключаемая версия мощностью 288 л.с. с запасом хода на электротяге около 80 км, однако в Северной Америке её не будет. В салоне — система Pleos Connect на базе Android Automotive с экранами 12,9 или 17 дюймов, отдельным 9,9-дюймовым дисплеем над рулевой колонкой и голосовым помощником Gleo AI. Физические кнопки климата и аудио сохранились.

Автор: Hyundai Источник: www.hyundai.com

Продажи в США начнутся в начале 2027 года, в Корее — уже в конце текущего. Официальные цены пока не названы, но с учётом увеличенных габаритов и расширенного оснащения они, скорее всего, вырастут относительно нынешних стартовых 29 700 долларов за бензиновую версию и 31 300 долларов за гибрид.

Источник: Hyundai

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 154 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
Блог Авто и транспорт 371 12687 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Под снегом продолжается жизнь: как мыши и полёвки переживают зиму под сугробами

Заснеженный луг кажется пустым. Трава скрыта, земля замёрзла, а на поверхности иногда видны только цепочки следов. Но под белым покровом маленькие зверьки продолжают передвигаться, искать корм и...

Могут ли бионические глаза дать зрение Терминатора и что на самом деле видят пациенты с чипами

Потеря зрения в зрелом возрасте чаще всего связана с повреждением сетчатки — тонкого слоя нервной ткани на задней стенке глазного яблока. При этом проводящие нервные пути и зрительные...

Больше полос — больше пробок: почему новые дороги только увеличивают время в пути

Проблема автомобильных пробок существует во всех крупных городах мира. Наиболее частая реакция городских администраций на скопление машин — расширение дорожной сети. Власти строят новые...

Думаете с памятью было плохо ? Держитесь...вот вам новые «приколы»

Есть Яндекс — компания, которой пользуется почти каждый — такси, карты, поиск, музыка, облако. И вот по её дата-центрам прилетело: Сасово, Калуга и Владимир, где почти три...

Обзор Fnirsi TDM-120P – сначала видит проблему, потом помогает ее проверить

Fnirsi TDM-120P заинтересовал прежде всего идеей объединить тепловизор и мультиметр в одном корпусе. Для диагностики это звучит логично: сначала можно увидеть перегретый участок, а затем...

Очередная Московская Арт Премия демонстрируется в Зарядье

Уже седьмая по счету МАП показывает работы современных художников, которые либо созданы в Москве, либо посвящены Москве. При этом, на этот раз работы охватывают значительный период времени,...