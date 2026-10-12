Hyundai представила полностью обновлённый Tucson 2027 модельного года. Компактный кроссовер заметно вырос в размерах, получил рубленый «коробчатый» дизайн и гибридную силовую установку, которая, по расчётам производителя, способна выдавать до 42 миль на галлон. Для автомобиля, который стал длиннее, шире и выше предшественника, такой показатель расхода выглядит сильным аргументом в плотном сегменте семейных SUV.

Длина новой модели увеличилась на 5,8 см и достигла 469,9 см, ширина выросла на 4 см до 190,5 см, высота — на 2 см до 168,4 см. Колёсная база теперь составляет 278,4 см. Внешность сменила мягкие обводы на вертикальную переднюю часть, сплошные светодиодные полосы спереди и сзади, выраженные колёсные арки и плоскую крышу. При этом производитель сохранил наклонное лобовое стекло и аэродинамически проработанные колёса, чтобы не потерять в эффективности.

Базовый бензиновый вариант оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. и расходует до 28 миль на галлон. Основной гибрид сочетает тот же двигатель с электромотором и выдаёт суммарно 233 л.с., разгоняясь до 97 км/ч за 8,5 секунды. В некоторых рынках появится подключаемая версия мощностью 288 л.с. с запасом хода на электротяге около 80 км, однако в Северной Америке её не будет. В салоне — система Pleos Connect на базе Android Automotive с экранами 12,9 или 17 дюймов, отдельным 9,9-дюймовым дисплеем над рулевой колонкой и голосовым помощником Gleo AI. Физические кнопки климата и аудио сохранились.

Продажи в США начнутся в начале 2027 года, в Корее — уже в конце текущего. Официальные цены пока не названы, но с учётом увеличенных габаритов и расширенного оснащения они, скорее всего, вырастут относительно нынешних стартовых 29 700 долларов за бензиновую версию и 31 300 долларов за гибрид.

Источник: Hyundai