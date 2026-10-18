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Компания Hyundai презентовала кроссовер Hyundai Tucson 2027 модельного года. Модель следующей генерации изменилась в размерах, получила брутальные формы кузова и новые технические решения в салоне.

Новый Hyundai Tucson имеет габариты 4699 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1684 мм в высоту при колесной базе 2784 мм. Увеличение расстояния между осями позволило расширить свободное пространство в салоне. Внешний вид сформирован прямыми линиями кузовных панелей, геометрическими колесными арками и сквозными светодиодными лентами оптики. Несмотря на угловатый силуэт, оптимизированные аэродинамические элементы обеспечивают показатель расхода топлива 5,6 литра на 100 км в гибридном исполнении.

Линейка моторов включает три модификации. Стандартный бензиновый агрегат имеет мощность 184 л. с. и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 9,5 секунды. Гибридная модификация развивает 233 л. с. с показателем разгона до 100 км/ч за 8,5 секунды. Топовый подключаемый гибрид — автомобиль с совмещенным бензиново-электрическим приводом и внешней зарядкой аккумулятора — обладает мощностью 288 л. с. Запас хода данной версии на одном заряде батареи без использования бензина достигает 80 километров, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды. Трансмиссия представлена восьмиступенчатым автоматом, покупателям будут доступны версии с передним и полным приводом.

Салон кроссовера оснащен цифровым комплексом Pleos Connect под управлением Android Automotive. Данное программное обеспечение работает непосредственно в аппаратной части авто. Диагональ основного тачскрина составляет 12,9 или 17 дюймов, а приборный экран имеет размер 9,9 дюйма. За распознавание команд отвечать голосовой ассистент Gleo AI. В машине сохранены аналоговые регуляторы климата и звука, установлена двойная беспроводная зарядка и массажные блоки в передних сиденьях.

Официальное начало продаж кроссоверов Hyundai Tucson нового поколения намечено на первый квартал 2027 года. Цены на автомобили будут опубликованы перед стартом розничных выдач.

Источник: 4pda