Задержки поставок электрокроссовера Changan Nevo Q05 обернулись скандалом: покупателям предложили бесплатно заменить заказанные машины 2026 модельного года на версии 2027-го, но после получения автомобилей владельцы обнаружили исчезновение части оборудования. По их словам, за те же деньги они получили менее оснащённые машины.

Китайская Changan предлагала ожидающим комплектацию 405 km Max перейти на 405 km Chang Xiang (Enjoy Edition). Новую версию обещали выдать быстрее. Формально комплектации почти одинаковы, а у модели 2027 года даже появилась улучшенная система стабилизации при разрыве шины. Однако после передачи автомобилей покупатели обнаружили сокращения, которых не было видно в официальных спецификациях.

Из салона, по утверждениям владельцев, исчезла часть шумоизоляции, на сиденьях с заявленной кожаной отделкой появилась ткань, кнопки лишились хромированного покрытия, а количество карманов уменьшилось. Кроме того, подогрев спинок сидений оказался удалён: нагреваются только подушки. Покупатели также сообщили об отсутствии разъёмов для подключения контурной подсветки и неокрашенных накладках окон.

У ситуации есть ещё одна сторона. Changan обещала выплачивать по 120 юаней (около 18 долларов) за каждый день задержки, если автомобиль не передан в течение месяца. В октябре 2026 года компания поставила в Китае 20 022 экземпляра Q05, но высокий спрос привёл к накоплению заказов. Теперь некоторые дилеры предлагают вернуть покупателям первоначальные версии 2026 года, однако требуют отказаться от компенсации. Сама Changan на момент публикации обвинения не прокомментировала.

В России Nevo Q05 также представляет интерес: электрокроссовер попадает на рынок по параллельному импорту. Поэтому при покупке важно проверять не только название комплектации и модельный год, но и фактическое оснащение конкретного автомобиля. Особенно внимательно стоит отнестись к подогреву сидений, материалам отделки и шумоизоляции.

Источник: carnewschina