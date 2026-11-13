Новый бизнес-класс авиакомпании Singapore Airlines вызвал споры — из-за цветового решения, а не из-за оснащения

Представленный 6 ноября новый бизнес-класс авиакомпании Singapore Airlines вызвал определенную критику в соцсетях — прежде всего из-за цветовой гаммы, а не из-за технического оснащения. В ответ на критику серо-желтого оформления салона генеральный директор авиакомпании Го Чун Фонг (Goh Choon Phong) 12 ноября сообщил, что компания изучает отзывы клиентов. Рассматривается возможность внесения корректировок, хотя о полноценном изменении дизайна на данном этапе речи пока не идет. Ввод в эксплуатацию первых таких салонов запланирован на вторую половину 2027 года.

Авиакомпания Singapore Airlines стремилась предложить новый уровень комфорта на дальнемагистральных рейсах, однако теперь ей приходится оправдываться за выбранную цветовую палитру. С момента презентации новых салонов контраст между серым цветом кресел и желтыми акцентами стал главной мишенью для критики со стороны часто летающих пассажиров и профильных экспертов. Некоторые находят такое оформление слишком «холодным» или не соответствующим имиджу авиакомпании как перевозчика премиум-класса.

Наиболее едкое сравнение предложил создатель контента Даршен Куна (Darshen Kuna), в прошлом — бортпроводник Singapore Airlines.

Когда я сажусь в это новое кресло бизнес-класса, у меня сразу возникает ощущение, что я на приеме у стоматолога, а это, как правило, не самые приятные впечатления. Даршен Куна

При этом он положительно оценил появление раздвижных дверей, но призвал авиакомпанию пересмотреть цветовую гамму до начала эксплуатации салонов.

Отвечая на вопросы в четверг, 12 ноября, во время презентации финансовых результатов за полугодие, Го Чун Фонг дал понять, что вопрос остается открытым.

Мы проанализируем отзывы и рассмотрим возможные дополнительные улучшения, которые помогут сделать пребывание на борту еще более комфортным для наших клиентов. Го Чун Фонг

Генеральный директор не уточнил при этом ни характера, ни масштаба потенциальных изменений. Накануне авиакомпания Singapore Airlines выступила в защиту своих решений. Цветовая гамма, материалы и отделка были тщательно подобраны для создания свежей, современной и изысканной атмосферы, которую дополняет регулируемое светодиодное освещение, меняющееся на протяжении всего полета. Авиаперевозчик также сделал акцент на использовании высококачественной натуральной кожи, продуманной эргономике и оснащении, призванном облегчить жизнь пассажирам во время полета.

Помимо споров об эстетике, новое кресло предлагает ряд конкретных технических улучшений. Оно было разработано совместно с компанией Designworks и произведено фирмой Recaro (которая подтвердила, что продукт создан эксклюзивно для Singapore Airlines). Кресло оснащено раздвижными дверцами и центральной перегородкой с электроприводом. Компоновка салона по схеме «1-2-1» обеспечивает каждому пассажиру прямой доступ к проходу.

Кресло трансформируется в полностью плоскую кровать длиной около 2,01 метра и шириной до 61 сантиметра. Некоторые центральные места можно объединить, создав конфигурацию с расположенными рядом спальными местами. Особое внимание было уделено системе хранения обеденного столика: его размещение изменили так, чтобы освободить больше места для ног — что крайне важно во время длительных перелетов. Также предусмотрены регулировка поясничной поддержки и опоры для ног, а в комплект входит наматрасник из материала с эффектом памяти. Среди оснащения — беспроводная зарядка, порты USB-C и развлекательная система с 4K-экраном диагональю до 22 дюймов (в зависимости от типа воздушного судна). Тем не менее, даже некоторые критики признают наличие прогресса.

Авиакомпания Singapore Airlines объявила об инвестициях в размере более 2 миллиардов сингапурских долларов (около $1,4 млрд) в обновление салонов своих самолетов. Эти средства направлены на модернизацию всех четырех классов обслуживания, а не только бизнес-класса. По заявлению авиакомпании, разработка велась с учетом результатов исследований, в которых приняли участие более 5000 человек: часто летающих пассажиров, клиентов, сотрудников компании и отраслевых экспертов.

Постепенное внедрение новинок начнется во второй половине 2027 года. Программа охватывает 41 дальнемагистральный и сверхдальнемагистральный самолет Airbus A350-900, которые пройдут переоборудование, а также будущие лайнеры Boeing 777-9. На всех этих воздушных судах появится новый бизнес-класс; кроме того, на самолетах A350-900ULR впервые будет представлен первый класс. На борту Boeing 777-9 будут доступны все четыре обновленных класса обслуживания — от первого до экономического.

Конкретные маршруты, которых коснутся эти изменения, пока не объявлены. К моменту ввода новых кресел в эксплуатацию авиакомпании Singapore Airlines предстоит решить, требуются ли дополнительные корректировки, чтобы привести визуальный облик салона — к которому привыкли постоянные пассажиры — в соответствие с новым уровнем комфорта, обеспечиваемым этими креслами. На данный момент перевозчик обещает лишь прислушаться к мнению клиентов, но не гарантирует изменения цветовой гаммы.

Источник: News.com.au