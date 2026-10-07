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Ульяновский автозавод готовит обновление электронных систем безопасности для автомобилей нового модельного ряда. Машины с шестиступенчатой механической коробкой передач получат модернизированный комплекс TCS НАМИ.

Система разработана на базе российской ABS НАМИ, которую ранее начали устанавливать на автомобили УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи». В новом исполнении комплекс должен точнее управлять тягой и эффективнее взаимодействовать с другими электронными помощниками автомобиля.

TCS контролирует тяговое усилие на ведущих колёсах. Если одно из них начинает пробуксовывать, система снижает крутящий момент двигателя или подтормаживает отдельное колесо. Это помогает сохранить сцепление с дорогой и управляемость на скользком покрытии.

В состав комплекса также входят ассистент экстренного торможения HBA и система помощи при начале движения на подъёме HHC. Первая увеличивает тормозное усилие, если водитель резко нажал на педаль, но недостаточно сильно. Вторая временно удерживает автомобиль от отката назад после отпускания педали тормоза на уклоне.

Обновлённая система предназначена для бензиновых и дизельных автомобилей УАЗ с шестиступенчатой механической коробкой передач. В первую очередь её получат автомобили нового семейства, включая «Патриот X», «Пикап X» и «Профи X».

Помимо TCS, в таких машинах могут использоваться ABS, электронная система стабилизации курсовой устойчивости ESP и функция распределения тормозных усилий EBD. Точный состав оборудования зависит от модели и комплектации.

УАЗ не сообщает, будет ли модернизированный комплекс доступен для автомобилей с автоматической коробкой передач. Также не раскрыты точные отличия новой версии от уже устанавливаемой системы ABS НАМИ, включая изменения в программном обеспечении, датчиках и алгоритмах работы.

Обновление электронных помощников должно стать частью модернизации модельного ряда УАЗ. Ранее завод сообщал о подготовке «Патриота X», «Пикапа X» и «Профи X», а начало производства отдельных версий планировалось на 2026 год.

Точные сроки появления модернизированной системы у дилеров, перечень комплектаций и возможное изменение цен УАЗ пока не объявил.

Источник: Авто Mail.ru