Новая трансмиссия E-Motiv совместит резкий разгон электромотоцикла с экономичной ездой по трассе

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| Новость | Авто и транспорт

Большинство электрических мотоциклов обходится одной передачей, но британская компания E-Motiv Shift Systems разработала двухступенчатую трансмиссию, которая должна совместить резкий разгон с экономичным движением на высокой скорости. При этом переключение не должно прерывать передачу крутящего момента на заднее колесо.

Автор: E-Motiv Источник: newatlas.com

Разработчики рассчитывают решить одну из проблем электрических двухколёсных машин: одна фиксированная передача неизбежно становится компромиссом между динамикой разгона и скоростными режимами. Пониженное передаточное отношение обеспечит более интенсивный старт и тягу на подъёмах, а повышенное позволит электродвигателю работать в более эффективном диапазоне при движении по трассе. Это потенциально увеличит запас хода без установки более ёмкой батареи.

Трансмиссия использует принцип, разработанный компанией Zeroshift почти 25 лет назад для двигателей внутреннего сгорания. Специальные зубчатые муфты позволяют включить следующую передачу до полного отключения предыдущей. За счёт этого тяга сохраняется во время переключения. Ранее технология применялась в MotoGP на мотоциклах Aprilia Racing с 2015 года. По данным E-Motiv, с ней связано более 30 призовых финишей команды.

Разработку электрической версии поддержала британская государственная программа Innovate UK, выделившая на проект 1 млн фунтов стерлингов. В работе участвовали производитель мотоциклов BSA, Университет Бата и исследовательский центр IAAPS. Созданный демонстратор Demo 1 спроектировала компания Envisage, а его сборкой занимается IAAPS. Мотоцикл пока не является серийной моделью: испытания в реальных условиях должны показать, насколько трансмиссия оправдывает дополнительную массу, стоимость и механическую сложность.

Источник: newatlas

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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