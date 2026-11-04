Новая ручка Magura Gustav Ultra получила три независимые регулировки

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Magura представила тормозную ручку Gustav Ultra, предназначенную для горных велосипедов. Новинка совместима с тормозами Gustav Pro и Gustav Elite и предлагает три независимые настройки. По заявлению производителя, в зависимости от выбранных параметров ручка обеспечивает до 10% больше мощности по сравнению с моделью Pro.

Автор: Magura Источник: www.velodisco.com

Первая регулировка Reach Adjust отвечает за вылет ручки. Благодаря форме кончика, ее можно придвинуть ближе к рулю, чем у версий Pro и Elite. Настройка Bite Point Adjust меняет точку схватывания с четырьмя фиксированными щелчками, охватывая до 25% хода ручки. Третья опция Power Adjust меняет саму мощность торможения в диапазоне 15%. Для всех настроек используется шестигранный ключ на 3 мм.

Ручка изготовлена из кованого алюминия с последующей обработкой на станках с ЧПУ и полированным анодированным покрытием. Ее вес составляет 48 г, что на 4 г больше, чем у модели Pro. В разработке принимал участие триалист Дэнни МакАскилл (Danny MacAskill), который поделился своим опытом настройки тормозов.

Автор: Magura Источник: www.pinkbike.com

В Европе одна такая ручка обойдется в 84,90 евро.

Источник: VeloDisco

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
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