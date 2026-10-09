Nissan выводит китайский пикап Frontier Pro на мировой рынок: гибрид развивает 800 Н·м

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| Новость | Авто и транспорт

Nissan начинает международные продажи пикапа Frontier Pro, разработанного китайским совместным предприятием Zhengzhou Nissan. В октябре 2026 года модель выйдет на рынок Мексики, в ноябре появится на Филиппинах, а до конца года доберётся до других стран Латинской Америки и Ближнего Востока. В 2027 году пикап предложат в Австралии и Новой Зеландии под названием Navara Pro. Это первая модель Nissan, которую разработали и произвели в Китае специально для экспорта на глобальные рынки.

Автор: Sohu Источник: carnewschina.com

Наиболее мощная версия Frontier Pro получит подключаемую гибридную силовую установку (PHEV) мощностью до 410 л. с. и с крутящим моментом 800 Н·м. Она сможет буксировать прицеп массой до 3,5 т, а запас хода только на электротяге составит 135 км по циклу NEDC. Для сравнения, бензиновая и дизельная версии развивают заявленные 500 Н·м. Выбор силовой установки будет зависеть от рынка: гибрид предназначен прежде всего для Латинской Америки, Азии и Океании, а на Ближнем Востоке предложат версии с двигателем внутреннего сгорания.

Длина пикапа составляет 5520 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1950 мм, колёсная база — 3300 мм. Бензиновые и дизельные модификации оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и интеллектуальной системой полного привода BorgWarner Mlock. Выход Frontier Pro за пределы Китая показывает, что Nissan намерена использовать китайские производственные и инженерные возможности не только для внутреннего рынка, но и для расширения международной линейки автомобилей.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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