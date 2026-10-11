Nissan NX7 проедет до 225 км на электротяге: гибрид получил батарею крупнее, чем у BYD Song Plus DM-i

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Китайское подразделение Dongfeng Nissan готовит к выходу кроссовер NX7 с подключаемой гибридной силовой установкой. По данным технических документов, батарея ёмкостью 40,95 кВт·ч позволит автомобилю проезжать без запуска бензинового двигателя до 225 км. Продажи ожидаются в Китае в четвёртом квартале 2026 года, точную дату производитель пока не назвал.

Автор: Nissan Источник: carnewschina.com

По ёмкости аккумулятора NX7 выделяется даже среди популярных китайских подзаряжаемых гибридов. Для сравнения, BYD Song Plus DM-i предлагается с батареей на 26,6 кВт·ч, а Geely Galaxy L7 — на 18,7 кВт·ч. В зависимости от комплектации запас хода Nissan составляет 220 или 225 км по циклу WLTC. При этом реальные показатели будут зависеть от условий движения и температуры.

Силовая установка сочетает атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 л мощностью 73 кВт (98 л. с.) с электромотором пиковой мощностью 170 кВт (228 л. с.). Литий-железо-фосфатные аккумуляторные элементы поставляет совместное предприятие CATL и FAW. Кроссовер развивает скорость до 180 км/ч, а его снаряжённая масса в зависимости от исполнения составляет 1915-2000 кг.

Длина NX7 достигает 4785 мм, колёсная база — 2815 мм. Модель рассчитана на пять человек и по размерам уступает более крупному трёхрядному NX8. Среди доступного оборудования заявлены опциональный лидар и система помощи водителю Urban NOA для движения по городским маршрутам. Цены и окончательный состав комплектаций пока не раскрыты.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 181 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
Блог Авто и транспорт 371 12680 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Что такое беспроводной утюг: принципы работы, плюсы и минусы

Беспроводной утюг — это современный бытовой прибор для глажки, у которого отсутствует привычный сетевой шнур, постоянно подключенный к корпусу. Вместо прямого провода от розетки такое...

Как выбрать увлажнитель воздуха для дома: 10 пунктов, на которые стоит обратить внимание перед покупкой

Сухой воздух в квартире, особенно в отопительный сезон, может вызывать дискомфорт и ухудшать самочувствие. Увлажнитель помогает поддерживать комфортный микроклимат, но при выборе важно учитывать не...

AI за день изменил всю математику, а также чумной вопрос в России: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: Маск собирается занять $40 млрд на датацентры, госдолг Франции стал слишком шатким...

Почему Philips D8803 прозвали «Слоником» и как был устроен европейский ответ японским магнитолам 1982 года

Начало восьмидесятых. Рынок переносных магнитол почти целиком держали японцы. JVC M70, Crown CSC 850, Hitachi TRK-8190, National Panasonic RX-5600: именно такие модели задавали планку по дизайну,...

Увлажнитель против осушителя воздуха: в чем разница и как выбрать правильный прибор для дома

Микроклимат в доме напрямую влияет на самочувствие, работоспособность и здоровье человека. Оптимальная влажность жилых помещений должна составлять от 40% до 60%. Однако из-за работы отопительных...

Зачем в СССР создали вертолёт Ми-8 на газе и почему он не стал массовым

Вертолёт, обслуживающий нефтяное месторождение, мог прилететь туда на топливе, привезённом за тысячи километров. Рядом при этом горели факелы попутного газа — сырья, которому не всегда...