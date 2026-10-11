Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Китайское подразделение Dongfeng Nissan готовит к выходу кроссовер NX7 с подключаемой гибридной силовой установкой. По данным технических документов, батарея ёмкостью 40,95 кВт·ч позволит автомобилю проезжать без запуска бензинового двигателя до 225 км. Продажи ожидаются в Китае в четвёртом квартале 2026 года, точную дату производитель пока не назвал.

По ёмкости аккумулятора NX7 выделяется даже среди популярных китайских подзаряжаемых гибридов. Для сравнения, BYD Song Plus DM-i предлагается с батареей на 26,6 кВт·ч, а Geely Galaxy L7 — на 18,7 кВт·ч. В зависимости от комплектации запас хода Nissan составляет 220 или 225 км по циклу WLTC. При этом реальные показатели будут зависеть от условий движения и температуры.

Силовая установка сочетает атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 л мощностью 73 кВт (98 л. с.) с электромотором пиковой мощностью 170 кВт (228 л. с.). Литий-железо-фосфатные аккумуляторные элементы поставляет совместное предприятие CATL и FAW. Кроссовер развивает скорость до 180 км/ч, а его снаряжённая масса в зависимости от исполнения составляет 1915-2000 кг.

Длина NX7 достигает 4785 мм, колёсная база — 2815 мм. Модель рассчитана на пять человек и по размерам уступает более крупному трёхрядному NX8. Среди доступного оборудования заявлены опциональный лидар и система помощи водителю Urban NOA для движения по городским маршрутам. Цены и окончательный состав комплектаций пока не раскрыты.

Источник: carnewschina