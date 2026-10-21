Nio увеличит запас хода электромобиля Firefly до 560 км и разрешит менять батарею на более ёмкую

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| Новость | Авто и транспорт

Компактный электромобиль Firefly китайской компании Nio получит аккумулятор ёмкостью 60 кВт·ч вместо нынешнего на 42,1 кВт·ч. Запас хода по китайскому циклу CLTC вырастет с 420 до 560 км — на треть. Выход новой версии намечен на 23 октября 2026 года, причём перейти на увеличенную батарею смогут и владельцы уже выпущенных машин. Об этом сообщил профильный ресурс CnEVPost со ссылкой на заявление руководителя маркетинга Firefly Пу Яна.

Автор: Nio Источник: carnewschina.com

Новую батарею поставит компания CATL. В отличие от нынешнего аккумулятора с литий-железо-фосфатной химией, она будет использовать тройную литиевую химию. По данным китайских автомобильных изданий, такой выбор позволит увеличить ёмкость без существенного роста массы машины. Это важно для компактного хетчбэка длиной около 4 м: увеличение массы аккумулятора могло бы повлиять на управляемость и энергопотребление.

До обновления Firefly предлагался с батареей на 42,1 кВт·ч и заявленным запасом хода 420 км по CLTC. Возможность установки более ёмкого аккумулятора расширит выбор для покупателей, которым одной зарядки должно хватать не только на городские поездки. Условия и стоимость модернизации уже проданных автомобилей производитель должен раскрыть 23 октября.

Обновление выходит на фоне роста поставок марки. 16 октября Nio сообщила о передаче покупателю 90-тысячного Firefly. В сентябре компания поставила 7327 таких электромобилей — на 26,9% больше, чем годом ранее. За первые девять месяцев 2026 года поставки достигли 48 122 машин.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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