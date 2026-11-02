NIO создала электромотор с удельной мощностью 19,06 кВт/кг: он способен заряжать батарею на 203 кВт

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| Новость | Авто и транспорт

Китайская NIO получила первую премию China-SAE 2026 за разработку высоковольтного электропривода на 925 В, который способен не только приводить автомобиль в движение, но и работать как повышающий преобразователь напряжения при зарядке. Удельная мощность электродвигателя достигает 19,06 кВт/кг, а пиковая мощность зарядки с повышением напряжения составляет 202,78 кВт.

Автор: NIO Источник: carnewschina.com

Проект разработали NIO совместно с университетом Тунцзи, Харбинским университетом науки и технологий и компанией Baoshan Iron & Steel. Помимо двигателя, система включает контроллер с удельной мощностью 226,92 кВт/л. Разработчики смогли использовать силовую электронику и обмотки самого электропривода для преобразования напряжения, отказавшись от отдельного повышающего блока.

Основой двигателя стала технология W-Pin с непрерывной медной обмоткой статора. Вместо множества отдельных медных сегментов, которые приходится соединять сваркой, инженеры используют длинные цельные проводники. Для изготовления обмотки берут 12 плоских медных проводов длиной по 5 метров, каждый из которых формируют с помощью 24 изгибов. Толщина изоляционного слоя составляет 0,14 мм, а точность сборки достигает 0,02 мм.

Разработчики также провели продолжительные испытания высоковольтной системы: она выдержала 1300 часов непрерывной работы при высокой температуре. Ещё более 500 часов заняли проверки в условиях, имитирующих высоту 5500 метров. Серийное производство электропривода началось в декабре 2024 года. Сейчас его устанавливают на NIO ET9, ES8 и ES9, а также на модели Onvo L90 и L80. Проект получил 146 патентов и стал основой для разработки шести национальных автомобильных стандартов Китая.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
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