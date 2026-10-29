Никаких цепей, смазки и переключателей передач: электровелосипед Priority E-Sauce с мотором на 750 Вт выходит на рынок США

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Priority Bicycles выпустила E-Sauce, электрическую версию велосипеда Sauce, предназначенную для поездок по городу и пересеченной местности. Вместо привычной цепи и переключателей передач здесь используется ременный привод, а конструкция рассчитана на тех, кто хочет тратить меньше времени на обслуживание велосипеда.

Автор: Priority Bicycles Источник: newatlas.com

Электромотор мощностью 750 Вт расположен в заднем колесе. Он работает от аккумулятора на 720 Вт·ч, встроенного в раму. Батарею можно снять и зарядить отдельно. Заявленный запас хода составляет до 97 км, причем итоговое расстояние зависит от покрытия, рельефа и интенсивности использования электропривода.

Главная особенность новинки заключается в отказе от многоскоростной трансмиссии. Ремень с усилением из углеродного волокна не требует смазки и не подвержен коррозии, как металлическая цепь. Кроме того, здесь нет переключателей, которые могут повредиться или потребовать регулировки. Для очистки привода достаточно промыть его водой.

Автор: Priority Bicycles Источник: newatlas.com

Электроника меняет принцип управления двигателем в зависимости от скорости. До 32 км/ч система учитывает усилие, с которым велосипедист нажимает на педали. При дальнейшем разгоне она ориентируется на частоту их вращения. Максимальная скорость с поддержкой электромотора достигает 45 км/ч.

Модель получила алюминиевую раму, 27,5-дюймовые колеса с широкими шинами WTB и переднюю амортизационную вилку. За остановку отвечают гидравлические дисковые тормоза, при срабатывании которых электромотор отключается. Вес велосипеда составляет около 26,7 кг.

У односкоростной конструкции есть и ограничения. На ровных дорогах отсутствие переключателей не должно доставлять особых неудобств, однако на крутых подъемах нагрузка на двигатель и ноги велосипедиста возрастает. Поэтому такая схема подойдет не для всех маршрутов.

В США новинку оценили в 2200 долларов. Компания рассчитывает привлечь покупателей, которым важнее простота конструкции и сокращение расходов на обслуживание, чем возможность выбирать между несколькими передачами.

Источник: Newatlas

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