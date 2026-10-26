НЭВЗ собрал опытный образец электровоза 2ЭС9: начались контрольно-наладочные испытания

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| Новость | Авто и транспорт

На Новочеркасском электровозостроительном заводе закончена сборка, покраска головного электровоза 2ЭС9. Машина создана с нуля под конкретную задачу — водить тяжеловесные составы на Восточном полигоне, не цепляя дополнительных локомотивов. Сейчас осуществляется контрольно-наладочное тестирование: проверяют электрику, пневматику, электронику на стоянке и заводском кольце.

Автор: Новочеркасский электровозостроительный завод Источник: railtrain.pro

Главное отличие от нынешних «Ермаков» (2ЭС5К/3ЭС5К) — не просто возросшая мощность, а иная компоновка. 2ЭС9 сделали двенадцатиосным в паре секций, но с трёхосными тележками вместо двухосных. Это дало прибавку силы тяги сразу на 56%. На практике это означает способность тащить поезд весом до 7 тыс. 100 т — семьдесят один условный вагон. Максимальная скорость при этом держится на отметке 120 км/ч, что для «Ермаков» и тепловозов серии 3ТЭ28 было недоступно.

Внутри стоит асинхронный электропривод. В отличие от коллекторных двигателей, здесь нет щёток, которые трутся о ротор и требуют постоянного внимания. Меньше износа — реже ремонт, а заявленный ресурс до капитального уже составляет 4 миллиона километров. Система управления с резервированием каналов — чисто российская разработка. Если один электромотор откажет, программа перераспределит нагрузку на остальные, и поезд не остановится.

Планы по испытаниям выглядят так: заводской цикл контрольно-наладочных работ хотят закрыть до января 2027 года, затем приёмочные и сертификационные процедуры. После этого опытный образец отправится на электрифицированный ход БАМа, в депо Северобайкальск, тоже в 2027-м. Если всё пойдёт по графику, на самых грузонапряжённых участках Транссиба и БАМа появится машина, которая умеет возить больше, обслуживаться реже и не требует второго локомотива на каждый тяжёлый состав.

Источник: rzd-partner

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