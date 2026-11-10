Немецкий лайнер Airbus A340-600 впервые выполнил рейс в Антарктиду

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На частном аэродроме «Вулфс-Фанг» (Wolf's Fang), расположенном в глубине Антарктиды, уже не раз принимали широкофюзеляжные самолеты на своей ледовой взлетно-посадочной полосе длиной 3000 метров. В 2021 году здесь впервые приземлился Airbus A340-300 чартерной авиакомпании Hi Fly; впоследствии этот борт регулярно посещал Антарктиду в летний сезон Южного полушария.

Автор: x.com/ArcelvandenBerg Источник: x.com

«Вулфс-Фанг» принимал и другой A340-600 — грузовую модификацию, принадлежавшую (ныне прекратившей свое существование) компании European Cargo. Самолет A340-600 с регистрационным номером G-ECLN совершил посадку на ледовую полосу 5 ноября 2025 года. С тех пор он удерживает рекорд как самый крупный летательный аппарат, когда-либо приземлявшийся в «Вулфс-Фанге».

Спустя почти ровно год, 31 октября 2026 года, в «Вулфс-Фанге» снова приземлился A340-600. На этот раз — не грузовой борт, а полноценный пассажирский лайнер, причем с немецкой регистрацией. 18-летний самолет с бортовым номером D-AUSY принадлежит чартерной авиакомпании Universal Sky Carrier (USC), базирующейся во Франкфурте-на-Майне. Ранее этот борт летал в составе флота Lufthansa под регистрационным номером D-AIHU. В мае 2025 года самолет был выведен из эксплуатации, а спустя почти год перешел в собственность компании USC.

В конце октября 2026 года, когда авиакомпания Lufthansa вывела из парка свои последние четыре лайнера A340-600, компания USC готовила борт D-AUSY в аэропорту Хан (Hahn) к выполнению новой, необычной задачи. 27 октября этот четырехдвигательный широкофюзеляжный самолет вылетел из Хана в Кейптаун, куда прибыл спустя 11 часов 26 минут полета. А 31 октября D-AUSY впервые взял курс на ледяной континент.

Перелет от Мыса Доброй Надежды до аэродрома «Вулфс-Фанг» (Wolf's Fang) занял чуть менее шести часов. Это стало началом пятилетнего чартерного контракта с британской компанией White Desert, которая использует этот антарктический аэродром в качестве базы для организации туристических поездок.

Согласно данным сервиса Flightradar24, с тех пор D-AUSY побывал в «Вулфс-Фанге» еще трижды: 3, 5 и 8 ноября. В каждый из этих дней самолет возвращался в Кейптаун, проведя на месте около трех часов.

Автор: rynek-lotniczy Источник: www.rynek-lotniczy.pl

Как показывает практика, в рамках сотрудничества с White Desert туристический лайнер совершает около 20 рейсов туда и обратно между Кейптауном и «Вулфс-Фангом» за один сезон. Так что до окончания антарктического лета D-AUSY, скорее всего, еще не раз посетит царство вечных льдов.

Источник: x.com/ArcelvandenBerg

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Автор avia_news Рейтинг +3.10
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