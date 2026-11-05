NASA впервые показало изображение нового самолета X-70 Fractal для тестирования аэрокосмических технологий

В четверг, 5 ноября, во время мероприятия UP. Summit, американское космическое агентство НАСА представило графическое изображение прототипа своего новейшего пилотируемого экспериментального самолета X-70 Fractal. С помощью этого аппарата американское космическое агентство намерено разработать и испытать новые технологии в области управления полетом и маневренности.

X-70 Fractal — пилотируемый аппарат. По данным NASA, его взлетная масса составит около 4500 кг (что сопоставимо с массой самолета Pilatus PC-12). Согласно заявленным характеристикам, он сможет подниматься на высоту до 45 000 футов (13 716 м), развивать крейсерскую скорость 0,75 Маха и преодолевать расстояние более 2778 км. Грузоподъемность X-70 составит немногим более 900 кг — это пространство предназначено для размещения экспериментального оборудования как внутри, так и снаружи корпуса. Других подробностей NASA пока не предоставило.

«X-70 Fractal предоставляет NASA пилотируемую высокоэффективную платформу для испытаний передовых систем управления полетом, маневренности и других новейших технологий в реальных полетных условиях», — отметил администратор NASA Джаред Айзекман.

Благодаря модульной конструкции и возможности быстрой замены внутреннего и внешнего оборудования специалисты смогут продолжать полеты, накапливать опыт и оперативно переходить от одного эксперимента к другому. По словам Айзекмана, X-70 должна совершить полет в ближайшие два года. При этом в NASA пока не сообщили, кто именно будет строить этот летательный аппарат.

В последние недели появились предположения о возможном возвращении самолета Lockheed SR-71 в эксплуатацию в рамках программ NASA. Остается неясным, связаны ли работы над одним из экземпляров «Blackbird» — который долгие годы был выставлен на территории центра NASA в Эдвардсе — с анонсом проекта X-70.

За свою историю (включая период деятельности своей предшественницы — организации NACA) NASA разработало и построило множество экспериментальных летательных аппаратов серии «X». Среди них — Bell X-1, который в 1947 году впервые преодолел звуковой барьер, и гиперзвуковой аппарат X-15. В настоящее время NASA проводит испытания в рамках проекта X-59, направленные на отработку технологий, позволяющих сделать звуковой удар при полете на сверхзвуковой скорости менее интенсивным.

Источник: x.com/NASAaero