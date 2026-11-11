NASA испытало светящуюся краску на движущемся крыле — обычные датчики этого не покажут

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NASA испытало необычное покрытие, которое позволяет наблюдать за распределением аэродинамического давления по всей поверхности движущегося крыла. Розово-фиолетовая краска светится под ультрафиолетом, а скоростные камеры фиксируют изменения её яркости, превращая их в подробную картину воздушных нагрузок.

Эксперимент прошёл в Исследовательском центре Лэнгли на модели Benchmark Supercritical Wing в аэродинамической трубе Transonic Dynamics Tunnel. Впервые инженерам удалось применить технологию нестационарной чувствительной к давлению краски (uPSP) на крупной свободно движущейся модели в среде с низким содержанием кислорода. Это важно для изучения поведения крыла, которое не просто сопротивляется воздушному потоку, но и постоянно деформируется под его воздействием.

Обычные аэродинамические испытания используют датчики давления, подключённые к небольшим отверстиям на поверхности модели. Они показывают нагрузку только в отдельных точках, тогда как специальное покрытие позволяет получать данные практически со всей окрашенной площади. Камеры регистрируют изменения свечения, после чего компьютерная обработка преобразует их в измерения давления, включая быстро меняющиеся нагрузки от турбулентности.

Новая методика поможет инженерам точнее прогнозировать опасные колебания и деформации авиационных конструкций. Это особенно актуально для перспективных самолётов с гибкими крыльями, способными менять форму в полёте ради снижения сопротивления и расхода топлива. Однако для создания этих конструкций необходимо понимать, как движение крыла взаимодействует с набегающим потоком воздуха и при каких условиях аэродинамические нагрузки могут вызвать опасные вибрации.

Источник: aerospaceglobalnews