На €2000 дешевле прошлой модели, мотор на 1500 Вт и аккумулятор на 800 Вт·ч: Mondraker представила горный электровелосипед Zendit S
Испанская компания Mondraker представила электровелосипед Zendit S, который оказался на 2000 евро дешевле ранее выпущенной модели Zendit RR. Новинка рассчитана на любителей горных маршрутов. При этом производитель сохранил карбоновую раму и полноценную подвеску, а масса велосипеда составляет чуть меньше 23 кг.
В основе новинки используется двигатель Avinox M2S, установленный в центральной части рамы. Его пиковая мощность достигает 1500 Вт, а крутящий момент составляет 150 Нм. Такие характеристики позволяют рассчитывать на серьезную помощь при подъемах и движении по сложному рельефу.
При этом велосипед соответствует европейским требованиям для обычных электровелосипедов: мощность двигателя в номинальном режиме составляет 250 Вт, а помощь электромотора прекращается при скорости 25 км/ч. Поэтому модель не требует регистрации в качестве более мощного электротранспорта. Однако встроенных фар у нее нет, что стоит учитывать при поездках по дорогам общего пользования.
Для езды по неровным трассам предусмотрена подвеска Fox с передней вилкой серии 38 и задним амортизатором. Трансмиссия получила 12 передач и переключение SRAM Eagle AXS. За остановку велосипеда отвечают гидравлические дисковые тормоза с 200-миллиметровыми роторами. Электровелосипед оснащен батареей на 800 Вт·ч.
Таким образом, новинка стала более доступным вариантом в линейке, сохранив оснащение для горного катания. При цене 6500 евро новинка остается дорогой моделью, ориентированной на тех, кто ищет электровелосипед для сложных маршрутов.
Источник: Notebookcheck
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