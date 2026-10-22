На €2000 дешевле прошлой модели, мотор на 1500 Вт и аккумулятор на 800 Вт·ч: Mondraker представила горный электровелосипед Zendit S

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| Новость | Авто и транспорт

Испанская компания Mondraker представила электровелосипед Zendit S, который оказался на 2000 евро дешевле ранее выпущенной модели Zendit RR. Новинка рассчитана на любителей горных маршрутов. При этом производитель сохранил карбоновую раму и полноценную подвеску, а масса велосипеда составляет чуть меньше 23 кг.

Автор: Mondraker Источник: mondraker.com

В основе новинки используется двигатель Avinox M2S, установленный в центральной части рамы. Его пиковая мощность достигает 1500 Вт, а крутящий момент составляет 150 Нм. Такие характеристики позволяют рассчитывать на серьезную помощь при подъемах и движении по сложному рельефу.

При этом велосипед соответствует европейским требованиям для обычных электровелосипедов: мощность двигателя в номинальном режиме составляет 250 Вт, а помощь электромотора прекращается при скорости 25 км/ч. Поэтому модель не требует регистрации в качестве более мощного электротранспорта. Однако встроенных фар у нее нет, что стоит учитывать при поездках по дорогам общего пользования.

Для езды по неровным трассам предусмотрена подвеска Fox с передней вилкой серии 38 и задним амортизатором. Трансмиссия получила 12 передач и переключение SRAM Eagle AXS. За остановку велосипеда отвечают гидравлические дисковые тормоза с 200-миллиметровыми роторами. Электровелосипед оснащен батареей на 800 Вт·ч.

Таким образом, новинка стала более доступным вариантом в линейке, сохранив оснащение для горного катания. При цене 6500 евро новинка остается дорогой моделью, ориентированной на тех, кто ищет электровелосипед для сложных маршрутов.

Источник: Notebookcheck

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